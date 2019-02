Pokémon Switch - Gen 8-Trailer erscheint angeblich nächste Woche

Angeblich erscheint in der kommenden Woche ein erster Gen 8-Trailer zu Pokémon für Nintendo Switch. Dies behauptet ein bekannter, chinesischer Leaker, der mit seinen Behauptungen in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag.

Bislang gibt es fast ausschließlich zahlreiche Gerüchte zu Pokémon für Nintendo Switch. Doch allem Anschein nach erhält der wohl wichtigste Titel 2019 für die Nintendo-Konsole in der kommenden Woche einen ersten Gen 8-Trailer.

Diese Information stammt von dem bekannten, chinesischen Leaker "Riddler", der in der Vergangenheit unter anderem mit seinen Behauptungen bei Pokémon Sonne und Mond sowie Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond des Öfteren richtig lag. Riddler soll den Trailer bereits gesehen haben und davon ziemlich beeindruckt worden sein.

The legendary Chinese Riddler who's hinted and gotten multiple things correct for both Pokémon Sun & Moon as well as Ultra Sun & Moon is saying he's seen the Pokémon Gen 8 trailer and that's coming next week and brought him to tears. Is it finally time? Cross your fingers! 🤞🏼 pic.twitter.com/krKR6MyfUM — Aero (@ActualAero) 23. Februar 2019

Völlig neuer Style?

Das Spiel soll einen völlig neuen Style haben, interessant und frisch ausschauen und tatsächlich das Spiel sein, auf das viele Pokémon-Fans seit langer Zeit warten. Vor einiger Zeit teilte ein anderer Branchen-Insider mit, dass für Pokémon für Nintendo Switch auf einer Stufe mit Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild stehen wird. Dieser Kommentar deckt sich also mit dem von Riddler, das Switch-Spieler in diesem Jahr auf ein ganz großes Pokémon-Spiel hoffen dürfen.

Nun stellt sich allerdings die Frage, wie Riddler den Trailer bereits sehen konnte? Eine Antwort darauf gibt es wohl nicht, doch möglicherweise bekommen wir das Video ebenfalls in wenigen Tagen zu sehen und können dann entsprechend unsere eigene Meinung zu dem kommenden Switch-Titel bilden.

Pokémon Switch Ankündigung und Release: Wann ist es am wahrscheinlichsten?

Außerdem ist die Frage interessant, was genau den Leaker in dem Trailer so beeindruckt hat? War es der gesamte Style des Games oder möglicherweise die beeindruckende Grafikkulisse auf der Hybrid-Konsole? Vielleicht werden die Entwickler bei dem neusten Ableger aber auch viele Dinge völlig anders machen als es Fans erwarten?

Es wurde schon länger spekuliert, dass die Ankündigung im Februar oder Mai 2019 stattfinden wird, während der Release angeblich für November 2019 geplant sei.

Wichtig: Bislang handelt es sich dabei um reine Spekulationen, die nicht der Wahrheit entsprechen müssen. Ein offizielles Statement seitens Nintendo gibt es bislang nicht. Pokémon-Fans müssen sich also wohl oder übel noch ein wenig in Geduld üben.