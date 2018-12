Pokémon Switch - Entwicklung weit fortgeschritten, neue Infos aufgetaucht

© Nintendo / The Pokémon Company

© Nintendo / The Pokémon Company

Das nächste Pokémon für Nintendo Switch scheint bereits weit fortgeschritten zu sein, sodass auch die Lokalisierung bereits auf Hochtouren läuft. Dies geht aus Stellenanzeigen hervor, die auf verschiedenen Portal geschalten wurden.

The Pokémon Company, das für die Reihe verantwortliche Unternehmen, sucht derzeit händeringend nach neuen Mitarbeitern für die Übersetzung der Spiele. Hierbei handelt es sich um ein altbekanntes Muster: The Pokémon Company sucht stets Übersetzer, wenn der Release weniger als 12 Monate bevorsteht. Dies war auch bei Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli der Fall.

Release im Jahr 2019

Die Mitarbeiter sollen im europäischen Büro in London arbeiten und entweder als freie Mitarbeiter oder für ein Jahr befristet angeheuert werden. Die neuen Angestellten sollen den japanischen Originaltext in die deutsche, französische, spanische und italienische Sprache übersetzen.

Eine derartige Menge an Übersetzern wird in der Regel erst dann notwendig, wenn die Veröffentlichung eines besonders wichtigen Produkts geplant ist. Pokémon für Nintendo Switch soll ein vollwertiger Titel der Hauptreihe sein und Ende 2019 erscheinen.

