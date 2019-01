Pokémon Switch - Ankündigung und Release: Wann ist es am wahrscheinlichsten?

© Nintendo / The Pokémon Company

In diesem Jahr soll Pokémon für Nintendo Switch offiziell erscheinen. Das bestätigte Entwickler Game Freak bereits vor einiger Zeit, auch wenn ein exaktes Datum noch nicht bekannt ist. Dennoch gibt es Anhaltspunkte dafür, wann der Titel angekündigt und veröffentlicht wird.

Die Spieler sind sich sicher, Pokémon für Nintendo Switch wird für die Konsole der mit Abstand wichtigste Titel des Jahres. Doch bislang sind kaum Informationen zum Rollenspiel bekannt gegeben worden.

Um genau zu sein, kann über den exakten Umfang von Pokémon Switch derzeit nur spekuliert werden. Deshalb müssen wir uns auf die Ankündigung und den Release des Titels verlassen - doch wann ist es überhaupt soweit?

Pokémon Switch Ist ein Spiel, das Fans schon immer haben wollten

Ein festes Schema?

In den vergangenen Jahren setzte die Pokémon-Serie stets auf einen Release im späten Herbst, wobei die Titel selbst in der ersten Jahreshälfte angekündigt wurden. Auch wenn nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden kann, dass sich Entwickler Game Freak erneut an das Schema hält, kann man vorerst zumindest davon ausgehen.

Schauen wir uns doch mal an, wie die jüngeren Generationen abliefen:

Pokémon Schwarz und Weiß 2: Angekündigt am 26. Februar 2012, veröffentlicht am 12. Oktober 2012

Pokémon X & Y: Angekündigt am 08. Januar 2013, veröffentlicht am 12. Oktober 2013

Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir: Angekündigt am 07. Mai 2014, veröffentlicht am 28. November 2014

Pokémon Sonne & Mond: Angekündigt am 27. Februar 2016, veröffentlicht am 23. November 2018

Pokémon Ultrasonne & Ultramond: Angekündigt am 06. Juni 2017, veröffentlicht am 17. November 2017

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli: Angekündigt am 30. Mai 2018, veröffentlicht am 16. November 2018

Wer genau hinschaut, sollte schnell ein Muster erkennen. Mittlerweile setzt Nintendo auf eine Veröffentlichung im Oktober beziehungsweise November, wobei die Ankündigung grundsätzlich immer vor der Electronic Entertainment Expo erfolgt.

Spekulation: Ankündigung und Release

Womit können wir bei Pokémon für Nintendo Switch also rechnen? Wir vermuten derzeit folgendes:

Ankündigung: Entweder im Februar oder Mai 2019

Mehr Informationen: Bis hin zum Release durch offizielle Trailer, Messeauftritte und Artikel im japanischen CoroCoro-Magazin

Release: Im November 2019

Dass die Entwicklung inzwischen fortgeschritten sein müsste, gilt als gesichert. Grund dafür ist die folgende Meldung:

