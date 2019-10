Pokémon Sonne & Mond - Erste Bilder zur neuen Anime-Serie Pocket Monsters aufgetaucht

Die finale Episode vom „Pokémon“-Anime „Sonne und Mond“ wird in Kürze ausgestrahlt. Ein Anime geht zwar zu Ende, doch der Nächste steht bereits in den Startlöchern. Veröffentlichte Bilder geben bereits einen Vorgeschmack auf die erste Folge aus „Pocket Monsters“, auf die Fans derzeit hinfiebern.

Pokémon Sonne und Mond hat nun die letzte Folge erreicht. Diese wird in Japan Anfang November ausgestrahlt und läutet gleichzeitig die nächste Phase des Anime an. Reichlich Werbung ist in den letzten Wochen bereits erschienen, doch nun tauchten erste explizite Bilder auf, die sehr Niedliches offenbaren.

Die Serie „Sonne und Mond“ wird seit 2016 regelmäßig ausgestrahlt und besteht aus insgesamt 146 Folgen. Die Geschichte folgte Ash Ketchum, der an der Pokémon-Schule in der Alola-Region studierte, und seinen neuen Klassenkameraden und Freunden Lillie, Kiawe, Mallow, Lana und Sophocles. Das berühmte Verbrecher-Duo Team Rocket durfte natürlich auch nicht fehlen.

Serebii Picture: First images from the first episode of the new Pokémon Anime series https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/1SK7umL5k5 — Serebii.net (@SerebiiNet) October 27, 2019

Die Galar-Region erwartet euch

Über Twitter teilt die Seite Serebii.net bereits erste Bilder aus der allerersten Episode der neuen Serie. Diese zeigen besonders niedliche Momente zwischen Pichu und einem kleinen Kanga. "Pocket Monsters" läuft am 17. November in Japan an. Bisher ist bekannt, dass jede bisher bekannte Region vorkommen soll, doch mit der kommenden Galar-Region warten ebenso neue Gefilde auf die Zuschauer.

Seid ihr traurig über das Ende von „Sonne und Mond“, oder freut ihr euch bereits auf die neue Serie? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.

