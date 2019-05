Pokémon Sleep - Neue App vorgestellt, die euren Schlaf irgendwie spaßig machen will

Auf der Pokémon-Pressekonferenz wurde eine neue App für Mobilgeräte vorgestellt. Diese soll euren Schlaf wie auch immer in Spaß umwandeln und könnte gewissermaßen als Schlafanalyse-App dienen. Passend dazu wurde das „Pokémon Go Plus Plus“-Gerät vorgestellt.

Der erste April liegt knapp zwei Monate zurück, bei der Pokémon Company ist man jedoch weiterhin zum Scherzen bereit. Die neue Smartphone-Applikation Pokémon Sleep ist jedoch tatsächlich völlig ernst gemeint.

Es handelt sich dabei wohl um eine Schlafanalyse-App, auch wenn die exakte Funktionsweise noch nicht vollständig klar ist. Jedenfalls verspricht uns die App, dass unser nächtlicher Schlaf plötzlich zum großen Spaß wird, wenn wir am nächsten Morgen aufwachen.

Mit „Pokémon Sleep“ können wir unsere Pokémon mit unserem eigenen Schlaf trainieren, heißt es in der offiziellen Ankündigung. So könnt ihr euch einreden, dass euer spontaner Mittagsschlaf tatsächlich sowas wie produktiv sein würde.

Hier kommt das Pokémon Go Plus Plus

Damit euer Schlaf auch exakt analysiert werden kann, entwickelte Nintendo einen Nachfolger zum Pokémon Go Plus, dessen Name uns ehrlich gesagt ein großes Lachen entlockte: Pokémon Go Plus Plus. Das Pokémon Go Plus Plus ist der Nachfolger zum Pokémon Go Plus und kann auch als Pokémon Go Plus in Pokémon Go genutzt werden.

Hoffentlich seid ihr jetzt noch nicht verwirrt.

Jedenfalls könnt ihr das Pokémon Go Plus Plus bei Nacht neben euch legen, damit es euren Schlaf analysieren und per Bluetooth an euer Smartphone senden kann.

„Pokémon Sleep“ erscheint 2020 als App für Android und iOS.