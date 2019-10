Pokémon Schwert und Schild - Wie viele Spielstunden erwarten euch? So lang gehen die Spiele!

Wie groß ist „Pokémon Schwert und Schild“? Wir verraten euch, wie viel Spielzeit ihr zum Durchspielen der neues Pokémon-Ableger benötigt.

Wie lange geht Pokémon Schwert und Schild? Wie viele Stunden beschäftigt uns das Abenteuer? Da sich der Pokémon-Spaß bereits mit großen Schritten nähert, stellt sich nun die Frage, wie viele Spielstunden am Ende auf uns warten und nun gibt es eine Antwort darauf.

Spielzeit recht vertraut

Entwickler Game Freak hat sich nun zum Ninteno Switch-Exklusivtitel zu Wort gemeldet. Im Grunde soll das neue Spiel ähnlich lang wie etwaige Vorgänger werden. Es warten also rund 30 Stunden Story auf uns, was den Spielern also recht vertraut vorkommen dürfte. Aber am Ende wird man für alles natürlich ein wenig länger brauchen, weshalb ihr um die 50 Stunden einplanen solltet.

Doch das Spiel rund um die Storyline ist natürlich nicht alles. Wenn ihr wirklich jeden Winkel erkunden, jedes Pokémon fangen und euren Pokédex damit vollständig haben möchtet, solltet ihr um die 150 Stunden freiräumen.

Shigeru Ohmori (Game Director) hat gegenüber Game Informer zudem verraten, dass die neue Naturzone einen hohen Wiederspielwert bieten soll. Er möchte zwar nicht ins Detail gehen, doch es soll viele interessante Aktivitäten geben.

Falls ihr euch vorab ein Bild von der Naturzone machen möchtet, könnt ihr dies nun über eine App tun.

