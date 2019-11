Pokémon Schwert und Schild - Wie viel Spielzeit muss ich einplanen?

Mittlerweile ist die Spielzeit von „Pokémon Schwert und Schild“ bekannt. Doch abseit der Geschichte gibt es noch unzählige Aktivitäten, die die Spieler sogar nachhaltig unterhalten sollen.

In der vergangenen Woche wurde das neueste Pokémon-Abenteuer veröffentlicht. Pokémon Schwert und Schild erhalten seit dem Launch durchweg positive Resonanz. Und mittlerweile sind die ersten Spieler bereits am Ende angelangt. Nun stellt sich also die Frage: wie viel Spielzeit bietet das Spiel eigentlich?

Spielzeit: So lange gehen die Editionen

Im Grunde sind die neuen Editionen nicht viel länger als die Vorgänger. Demnach solltet ihr das Spiel in rund 20 Stunden beenden können. Das ist die durchschnittliche Spielzeit.

Doch hierbei handelt es sich lediglich um die durchschnittliche Dauer, die ihr benötigt, um die Geschichte abzuschließen. Um alle Pokémon zu fangen, – und es gibt rund 400 unterschiedliche Pokémon davon im Spiel – könnt ihr noch weitaus mehr Zeit in das Spiel investieren. Immerhin wird es auch nach einem erfolgreichen Run noch Max-Raid-Kämpfe geben, bei denen ihr ein seltenes Gigadynamax-Pokémon erhalten könnt, oder ihr könnt die Naturzone erkunden sowie den Post-Game-Content erledigen.

So oder so stehen euch viele Möglichkeiten offen und ihr solltet euch auf jeden Fall Zeit lassen, es entspannt in „Pokémon Schwert und Schild“ angehen. Mehr zu den Editionen erhaltet ihr auf unserer Themenseite.

