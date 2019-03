Pokémon Schwert und Schild - Weitere Ankündigungen schon bald, vielleicht schon nächsten Monat

© The Pokémon Company / Nintendo

© The Pokémon Company / Nintendo

Das japanische „CoroCoro"-Magazin hat angedeutet, dass schon in Kürze neue Informationen zu „Pokémon Schwert & Schild" bekannt gegeben werden. Möglicherweise ist dies bereits im kommenden Monat der Fall.

In Japan ist das „CoroCoro"-Magazin für seine engen Verbindungen zur Videospielindustrie bekannt. Jetzt deutete die Redaktion weitere Ankündigungen zu Pokémon Schwert und Schild an, die bereits in Kürze folgen sollen.

Nun sind erste Screenshots aus der nächsten Ausgabe geleakt worden, die zunächst keine weiteren Informationen beinhalten. Stattdessen werden lediglich die neuen Starter-Pokémon abermals präsentiert sowie bisherige Informationen erneut aufgegriffen.

Neue Details Anfang April?

Allerdings erklärt die „CoroCoro"-Redaktion unmissverständlich, dass die Leser sich schon sehr bald auf weitere Details zum Spiel freuen dürfen. Möglicherweise ist damit die nächste Ausgabe gemeint, die Anfang April veröffentlicht werden soll.

Eventuell könnten die neuen Rüstungs-Entwicklungen gemeint sein, die kürzlich geleakt wurden:

