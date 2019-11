Pokémon Schwert und Schild - Umfrage: Welchen Starter findet ihr am besten?

Chimpep, Hoppo oder Memmeon – welcher Starter gefällt euch am meisten und wird euer Partner in „Pokémon Schwert und Schild“? Macht bei unserer Umfrage mit!

Am Anfang eines jeden Pokémon-Abenteuers steht die Wahl des Starters. Das ist auch in Pokémon Schwert und Schild nicht anders. Jetzt wollen wir von euch wissen, welcher der neuen Starter euch am besten gefällt und mit wem ihr das Abenteuer bestreiten wollt.

Hier gelangt ihr zur Umfrage: Welchen Starter findet ihr am besten?

Chimpep, Hopplo oder Memmeon

Wie immer stehen drei Pokémon zur Auswahl. Wir stellen sie euch kurz vor:

Chimpep

Kategorie: Schimpansen-Pokémon

Typ: Pflanze

Größe: 0,3 m

Gewicht: 5,0 kg

Fähigkeit: Notdünger



© The Pokémon Company / Nintendo

Offizielle Beschreibung: Chimpep ist der Pflanzen-Starter. Der Schlägel, den Chimpep mit sich führt, stammt ursprünglich aus dem Wald, in dem seine Artgenossen in Gruppen leben. Nachdem er der Energie in Chimpeps Körper ausgesetzt wurde, hat dieser Schlägel besondere Kräfte erhalten. Chimpeps grünes Fell wandelt Sonnenlicht in Energie um. Wenn Chimpep mit seinem Schlägel in der Nähe von verwelkten Blumen und Blättern trommelt, erwachen sie wieder zum Leben.

Hopplo

Kategorie: Hasen-Pokémon

Typ: Feuer

Größe: 0,3 m

Gewicht: 4,5 kg

Fähigkeit: Großbrand



© The Pokémon Company / Nintendo

Offizielle Beschhreibung: Das Hasen-Pokémon Hopplo wird euch als Feuer-Starter begegnen. Hopplo rennt und springt mithilfe seiner kräftigen Beine um seine Gegner herum, um sie so zu verwirren. Die Sohlen seiner Läufe können sehr heiß werden, was sich Hopplo zunutze macht, indem es seine Gegner tritt und ihnen gleichzeitig Verbrennungen zufügt. Der mit zähflüssiger Feuer-Energie gefüllte Flammensack in Hopplos Brust ermöglicht es ihm, seinen Puls und seine Körpertemperatur zu erhöhen, indem es herumrennt. Dadurch wird die wahre Kraft seiner Feuer-Energie entfacht, was seine körperlichen Fertigkeiten enorm steigert.

Memmeon

Kategorie: Wasserechsen-Pokémon

Typ: Wasser

Größe: 0,3 m

Gewicht: 4,0 kg

Fähigkeit: Sturzbach



© The Pokémon Company / Nintendo

Offizielle Beschreibung: Das ist das Starter-Pokémon vom Typ Wasser. Wenn Memmeon Wasser berührt, passen sich Musterung und Farbe seines Körpers an, bis es mit seiner Umgebung verschmilzt. Memmeon ist ein eher ängstliches Pokémon. Wenn es nervös oder beschämt ist, sondert es das Wasser in seinem Körper wie Schweiß ab und versteckt sich, indem es sich tarnt. Wenn Memmeon sich bedroht fühlt, weint es bitterlich und vergießt Tränen, deren Wirkung so stark ist wie das Schneiden von 100 Zwiebeln. Das führt dazu, dass jeder um es herum unkontrolliert weinen muss. Memmeon nutzt daraufhin die Gunst der Stunde, um zu fliehen.

Die Weiterentwicklungen wurden bereits geleakt. Wir wissen, dass die Wahl des Starters bei vielen von euch mit dem Aussehen der letzten Entwicklungsstufen fällt. Wir packen jedoch eine große Spoiler-Warnung für diejenigen aus, die noch überrascht werden wollen. Zudem bitten wir alle, in den Kommentaren die Bilder der Weiterentwicklungen nicht einfach so zu posten!