Pokémon Schwert und Schild - Umfrage: Welche Edition kauft ihr euch?

„Pokémon Schwert und Schild“ stehen in den Startlöchern! Welche Edition werdet ihr euch holen? Verratet es in unserer Umfrage und schreibt in den Kommentaren gerne, wie ihr eure Wahl begründet.

Diese Woche ist es endlich so weit und die nunmehr 8. Pokémon-Generation wird mit Pokémon Schwert und Schild eingeläutet. Das brandneue Abenteuer mit den kultigen Taschenmonster verschlägt uns diesmal in die Galar-Region, die mit ihren ganz eigenen Wesen, Herausforderungen und Geheimnissen aufwartet. Wie immer werden zwei Editionen erscheinen, die sich voneinander unterscheiden. Nun wollen wir wissen, welcher Edition ihr den Vorzug gebt. Oder kauft ihr sogar direkt beide?

Pokémon Schwert und Schild Wie gut die Dynamax-Formen wirklich sind - Preview

Hier gelangt ihr zur Umfrage: Welche Edition kauft ihr euch?

Schwert vs. Schild

Wie wir es von den Pokémon-Spielen gewohnt sind, besitzen ebenfalls „Schwert und Schild“ editionsspezische Pokémon – also Wesen, die nur in einer der beiden Editionen auftreten. Das soll Anreiz fürs Tauschen schaffen und eine größere Herausforderung bieten, den Pokédex zu vervollständigen.

In der folgenden News haben wir euch die bereits bekannten, editionsspezifischen Pokémon aufgelistet. Schaut gerne mal rein:

Pokémon Schwert und Schild Welche Edition soll ich kaufen, Schwert oder Schild?

Diesmal gibt es sogar mehrere editionsspezifische Arenen. So wird zum Beispiel in „Pokémon Schild“ die Geist-Arena auf euch warten, während an gleicher Stelle in „Pokémon Schwert“ die Kampf-Arena steht.