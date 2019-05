Pokémon Schwert und Schild - Trainer-Anpassungen bestätigt, weitere Enthüllungen im Juni

Es wurde offiziell bestätigt, dass ein von Fans in einem Wettbewerb designtes Uniqlo-Shirt in „Pokémon Schwert und Schild“ verfügbar sein wird. Das bestätigt nebenbei, dass in den neuen Pokémon-Edition Charakter-Anpassungen möglich sein werden. Außerdem wurde offiziell bestätigt, dass nächsten Monat weitere Informationen zu den neuen Spielen für Nintendo Switch enthüllt werden.

Seit der offiziellen Ankündigung der beiden neuesten Pokémon-Abenteuer für die Nintendo Switch sind weitere Informationen nur sehr rar gesät. Heute gibt es dennoch einige nette Details zu berichten.

Pokémon Schwert und Schild Werden anscheinend mit Pokémon GO kompatibel sein

Uniqlo-Shirt wird Teil von „Pokémon Schwert und Schild“

Zugegeben, es war vorhersehbar, aber auch in Pokémon Schwert und Schild werdet ihr die Möglichkeit haben, euren Trainer-Charakter mit unterschiedlicher Kleidung - und wohl auch Frisuren - anzupassen. Dies wurde nun anhand eines Gewinnspiels von Uniqlo bestätigt. Die Modemarke rief nämlich dazu auf, dass Fans ein T-Shirt entwerfen sollen, das in den Filialen in den Verkauf gehen soll. Das Gewinner-T-Shirt wurde nun bekannt gegeben. Hier ist es zu sehen:

© Uniqlo / Nintendo

Das Interessante dabei ist: Das Shirt, das Garados und Karpador als Motiv zeigt, wird darüber hinaus auch als Custom-Shirt in „Pokémon Schwert und Schild“ verfügbar sein. Dies bestätigt, dass es auch in den neuen Editionen wieder möglich sein wird, den Trainer anzupassen.

Mehr Infos im Juni

Weitere, große Neuigkeiten sind nicht mehr weit entfernt. Das japanische Magazin CoroCoro, welches regelmäßig Neuigkeiten zu kommenden Pokémon-Spielen bereithält, gab bekannt, dass in der nächsten Ausgabe neue Informationen zu „Pokémon Schwert und Schild“ präsentiert werden. Die Ausgabe soll in Japan am 21. Juni erscheinen. In Anbetracht der Tatsache, dass vorher die E3 stattfindet, für die Nintendo bereits eine Nintendo Direct angekündigt hat, ist es gut möglich, dass diese Infos zu „Pokémon Schwert und Schild“ bereits dann enthüllt werden. Nintendos E3-Direct wird am 11. Juni um 18 Uhr ausgestrahlt.