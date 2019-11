Pokémon Schwert und Schild - Starter-Pokémon kann kein Shiny sein

© The Pokémon Company / Nintendo

Gewisse Pokémon könnt ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ nicht als Shiny bekommen: Nämlich die Starter und die Cover-Legis. Sie besitzen einen sogenannten „Shiny-Lock“.

Nur noch wenige Stunden trennen uns vom offiziellen Release von Pokémon Schwert und Schild auf der Nintendo Switch. Wer von euch vorhatte, die ersten Spielstunden mit Soft-Resets zu nutzen, um seinen Starter als Shiny zu bekommen, dem können wir nun versichern: Spart euch die Mühe!

Starter mit Shiny-Lock

Es wird nämlich nicht möglich sein, den Starter als Schillernde Variante (also in einer anderen, sehr selten auftauchenden Farbgebung) zu erhalten. Das hat Entwickler Game Freak extra so programmiert.

Der Grund dafür liegt darin, dass die Starter auch in Cutscenes auftauchen werden. Und dort sind sie eben nur in ihrer normalen Farbe zu sehen. Wäre euer Pokémon aber nun ein Shiny, würde dies für Verwirrung sorgen.

Aber keine Bange: Wenn ihr euch im Spiel ein Starter-Pokémon züchtet, also eines aus einem Ei schlüpfen lasst, dann kann dieses neue Pokémon durchaus ein Shiny sein. Der Shiny-Lock betrifft nur die am Anfang auswählbaren Starter-Pokémon sowie die beiden Legendären Pokémon Zacian und Zamazenta. Die beiden Cover-Pokémon von „Schwert und Schild“ werdet ihr ebenfalls nicht als Shiny erhalten können. Der Grund ist derselbe wie bei den Startern.