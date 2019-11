Pokémon Schwert und Schild - Spoiler: Das sind die neuen Gigadynamax-Formen

Mittlerweile sind die neuen Gigadynamax-Formen sowie weitere neue Pokémon geleakt worden, die in „Pokémon Schwert und Schild“ ihren Auftritt haben werden.

Derzeit kursieren im Internet zahlreiche Leaks zu Pokémon Schwert und Schild, die unter anderem die neuen Starter-Pokémon der 8. Generation und die neuen Gigadynamax-Fomen betreffen.

Pokémon Schwert und Schild Spoiler: Entwicklungen der Starter geleakt

Nun ist eine große Anzahl von Bildern bekannt worden, die größenteils aus dem offiziellen Guide stammen und neue Gigadynamax-Formen sowie weitere neue Pokémon enthüllen.

Die Gigantamax-Formen

Hier ist die vollständige Zusammenfasung:

Gigadynamax Machomei

Gigadynamax Krabby

Gigadynamax Deponitox

Gigadynamax Lapras

Centiskorch

Gigadynamax Centiskorch

Gigadynamax einer möglichen Klonkett-Evolution

Hatterene

Silicobra

Sandaconda

Aschenputtel

Unbekanntes Pokémon, möglicherweise Eternatus

Unbekanntes Pokémon, vermutete Gigadynamax-Form von Silicobra und Sandaconda

After those leaks started to die down, someone who got their hands on a guidebook started leaking as well! Here’s Gigantamax Kingler and Machamp! pic.twitter.com/SRqmYwpbQ1 — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

What we originally thought was Gigantamax Malamar above Kingler is actually a new Pokemon named Hatterene! pic.twitter.com/1IOmgXXX9D — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

Gigantamax Garboder was shown. The first non-Kanto and non-gen 8 Pokemon to get a Giga! pic.twitter.com/NT4KL57d84 — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

Here we can see a brand new Pokémon, Centiskorch, and it’s Gigantamax! pic.twitter.com/mElCMiRuXN — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

Here we have a Gigantamax Rolycoly evo, along with Gigantamax Lapras! pic.twitter.com/V8jaKejPtf — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

This is a very horrible picture but is supposedly Eternatus. pic.twitter.com/LJbwtrQqAG — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

Silicobra, Sandaconda, and their supposed Gigantamax form! pic.twitter.com/4Flsr2HYGI — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) November 2, 2019

