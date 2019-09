Pokémon Schwert und Schild - Das sind die neu enthüllten Pokémon aus der Nintendo Direct

Mortipot und Urgl sind die zwei neuesten Pokémon, die vorgestellt worden und in „Pokémon Schwert und Schild“ entdeckt werden können. Hier gibt es alles Wissenswerte zu den beiden Taschenmonstern.

Während der aktuellen Nintendo Direct offenbarte Nintendo nicht nur einige neue Features aus Pokémon Schwert und Schild, sondern auch brandneue Pokémon. Wir stellen sie euch hier vor.

Neu entdeckte Pokémon aus Galar

Urgl

Kategorie: Schling-Pokémon

Typ: Flug + Wasser

Größe: 0,8 m

Gewicht: 18,0 kg

Fähigkeit: Würggeschoss

„Wenn es ums Essen geht, versucht Urgl alles zu verschlingen, was in seinen Schnabel passt. Manchmal verschluckt es deshalb Dinge, die nicht als seine Beute vorgesehen waren. Diese spuckt es dann wieder aus, sobald ihm sein Fehler auffällt. Urgl kann sehr vergesslich sein, aber es vergisst niemals einen Trainer, zu dem es Vertrauen aufgebaut hat. Doch selbst solche Trainer müssen sich auf heftige Angriffe einstellen, wenn sie versuchen, ihrem Urgl das Essen streitig zu machen. Urgls Fähigkeit Würggeschoss ist neu und kann in Kämpfen ausgelöst werden. Wenn Urgl Surfer oder Taucher einsetzt, kehrt es mit einem Fang in seinem Schnabel zurück. Erleidet es in diesem Zustand Schaden, schlägt Urgl zurück, indem es seinen Fang auf den Gegner spuckt!“

Mortipot

Kategorie: Schwarztee-Pokémon

Typ: Geist

Größe: 0,2 m

Gewicht: 0,4 kg

Fähigkeit: Bruchrüstung

„Mortipots Körper besteht aus schwarzem Tee. Sein Aroma und sein Geschmack sollen unverkennbar sein. Nur Trainer, denen es vertraut, dürfen von seinem Tee kosten. Zu viel davon kann allerdings zu Verdauungsproblemen oder Magenschmerzen führen, daher ist Vorsicht geboten! Viele Mortipot machen es sich in Hotels und Restaurants gemütlich, wo sie sich tarnen und zwischen dem Geschirr verstecken. Sie können ihre Kraft in stehen gelassene Teereste fließen lassen und sich so vermehren. Deshalb werden sie häufig als Plage wahrgenommen.“