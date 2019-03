Pokémon Schwert und Schild - Riesige Stadien sind Arenen, es gibt keine Arenaleiter mehr

Nintendo of America hat offiziell bestätigt, dass es sich bei den großen Stadien in „Pokémon Schwert und Schild“ um Arenen handelt. Die Arenaleiter fallen zudem weg, dafür gibt es nun sogenannte Arenameister.

Die Pokémon-Fans warten schon ganz gespannt auf Pokémon Schwert und Schild, den neuesten Ableger des beliebten Franchises für die Nintendo Switch. Nach „Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli“ folgt also ein weiteres Abenteuer für Nintendos Hybridkonsole, das noch in diesem Jahr erscheint.

Pokémon Schwert und Schild Dieser Starter ist aktuell am beliebtesten

Arenen offiziell bestätigt

Derzeit kam es zu neuen Informationen, die zwar nicht allzu groß ausfallen, aber nicht minder wichtig erscheinen. Es handelt sich nämlich um die gigantischen Stadien, die bereits im Trailer zu sehen waren. Nintendo of America hat nun bestätigt, worum es sich hierbei handelt.

Tatsächlich sollen die Gebäude, die in der Galar-Region an Stadien erinnern, sogenannte „Gyms“ darstellen (zu Deutsch: Arenen). Diese riesigen Arenen werden jedoch nicht von Arenaleitern (Gym Leader) betrieben, sondern viel mehr von Arenameistern (Gym Masters). Ob sich nur der Name geändert hat oder der Arenameister einer ganz neuen Funktion unterliegt, kann man bis dato noch nicht sagen. Die konventionellen Arenaleiter wird es jedenfalls nicht mehr geben.

© Nintendo

Wie wir auf den ersten Bildern erkennen können, erinnern die Stadien ganz eindeutig an Fußballstadien, die wohl an englische Stadien angelehnt sind. Immerhin basiert das Setting der gesamten Karte auf die englischen Inselgruppen. Damit gibt es also ein ganz neues Element in „Pokémon Schwert und Schild“ und wir dürfen gespannt sein, welche Geheimnisse noch so alles diesbezüglich offenbart werden.

Pokémon Schwert und Schild Vorbestellungen jetzt möglich!