Pokémon Schwert und Schild - Pokémon, die sich nur durch Tauschen entwickelten, können nun gefangen werden

Die Pokémon-Spiele waren schon immer recht komplex, schon allein durch die große Vielfalt der Taschenmonster, die zusätzlich noch in verschiedene Stufen eingeteilt sind. „Pokémon Schwert & Schild“ gibt jetzt allen Trainern die Chance, welche zu fangen, die vorher nur durch Tauschen verfügbar waren.

Was einmal mit 150 Taschenmonstern begann, entwickelte sich inzwischen zu über 800 Pokémon. Obwohl es davon nur 400 in Pokémon Schwert und Schild geschafft haben, sind hier ein paar besondere Exemplare dabei. Schon seit Jahrzehnten gilt es in den Spielen, so viele Pokémon wie möglich zu fangen, sie gegebenenfalls weiterzuentwickeln und sich ein gutes Team zu erstellen. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Die Weiterentwicklung ist hier allerdings das Stichwort, denn etwa 20 Pokémon-Arten entwickeln sich nur unter bestimmten Voraussetzungen weiter. Um das Ganze interaktiver zu gestalten, nehmen manche der Monster nur eine neue Gestalt an, wenn sie untereinander getauscht werden. Hatte man keinen geeigneten Tauschpartner, so blieb die eigene Sammlung kleiner als erhofft.

Alles neu in Schwert & Schild

Game Freak kommt den Spielern in Bezug auf diese Pokémon nun entgegen. Ein paar der Fanlieblinge, wie zum Beispiel Machomei und Gengar, können jetzt in freier Wildbahn gefangen werden. Zwar kommen wir hier mit 10 verschiedenen Pokémon nur auf die Hälfte der Möglichkeiten, es ist aber zumindest ein Anfang. Es handelt sich um:

Machomei

Gengar

Brockoloss

Pumpdjinn

Trombork

Stahlos

Rihornior

Zwirrfinst

Sabbaione

Parfinesse

