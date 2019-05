Pokémon Schwert und Schild - Nintendo Direct im Mai 2019: Gerüchte um Trailer und Livestream

Noch in diesem Monat könnte eine weitere Nintendo Direct mit Fokus auf „Pokémon Schwert und Schild“ folgen. Das besagen zumindest aktuelle Gerüchte, die auch von einer Enthüllung der beiden Spielecover sprechen. Undenkbar wäre ein Livestream in diesem Monat gewiss nicht.

Seit Februar wurden so gut wie keine neuen Informationen zu Pokémon Schwert und Schild bekannt gegeben, doch bereits im nächsten Monat findet bekanntlich die E3 2019 in Los Angeles statt. Schon im Vorfeld könnten uns deshalb weitere Details zu den Rollenspielen erwarten.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte nämlich noch in diesem Mai eine weitere Nintendo Direct stattfinden, die sich komplett auf die neuen Pokémon-Spiele bezieht. Alternativ wäre aber auch die Veröffentlichung eines ausführlichen Trailers denkbar.

Folgt bald ein neuer Trailer?

Bereits bei dem vermeintlich geleakten Promo-Kalender ist davon die Rede, dass Mitte diesen Monats die legendären Pokémon der beiden Editionen enthüllt werden. Bislang kennen wir nämlich ausschließlich die Starter, aber noch keine weiteren Monster.

Tatsächlich ist es so, dass die Veröffentlichung weiterer Informationen zu neuen Pokémon-Spielen gerne im Mai erfolgt, wenn man die vergangenen Jahre näher betrachtet. So liefen diese nämlich ab:

Es fällt auf: Auf der E3 wird recht wenig gezeigt, stattdessen nimmt man die Überraschung stets vorweg!

Viele ungeklärte Fragen zu Pokémon Schwert und Schild

Deshalb ist es also gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir uns nach einer derart langen Durststrecke schon bald auf neue Informationen zu „Pokémon Schwert und Schild“ gefasst machen könnten. Immerhin wissen wir noch immer nicht, wann genau die Editionen erscheinen werden, wie die legendären Pokémon aussehen, was es mit der Geschichte auf sich hat oder wie das neue Team an Bösewichten aussieht.

Derweil haben wir uns Gedanken gemacht und überlegt, welche Features die neuen Pokémon-Spiele keinesfalls vergessen sollten:

