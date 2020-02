Pokémon Schwert und Schild - Neues Mysteriöses Pokémon wird bald enthüllt

Am Pokémon Day wird ein Mysteriöses Pokémon angekündigt. Es soll nicht nur einen Auftritt im kommenden Kinofilm haben, sondern auch für Spieler von "Pokémon Schwert und Schild“ erhältlich sein.

Zur Feier der ersten in Japan veröffentlichten Pokémon-Spiele (die dortigen Editionen „Rot“ und „Grün“) wird am 27. Februar 2020 wieder der Pokémon Day veranstaltet. An diesem Tag erwartet uns eine Ankündigung zum allseits beliebten Taschenmonster-Franchise.

Mysteriöses Pokémon wird diesen Monat angekündigt

Es wird nämlich ein brandneues Mysteriöses Pokémon enthüllt. Dieses Pokémon soll in den Spielen Pokémon Schwert und Schild verfügbar sein sowie im kommenden Pokémon-Kinofilm „Koko“ auftreten. Der Film läuft am 10. Juli 2020 in den japanischen Kinos an. Einen ersten Trailer gibt es unterhalb dieser News zu bestaunen.

Wer den Unterschied zwischen Legendären und Mysteriösen Pokémon nicht kennt: Im Gegensatz zu Legendären Pokémon gibt es Mysteriöse Pokémon nicht im Laufe der Handlung eines Pokémon-Spiels zu fangen (es gibt dennoch Ausnahmen). Sie werden in der Regel via Event-Download verteilt. Im Falle von „Pokémon Schwert und Schild“ ist es möglich, ein Mew mit dem Pokéball Plus zu bekommen.

Zu den Mysteriösen Pokémon gehören unter anderem:

Mew

Celebi

Darkrai

Arceus

Keldo

Genesect

Zeraora

Des Weiteren wird ein spezieller Dyna-Raid in „Pokémon Schwert und Schild“ veranstaltet. Pokémon GO-Spieler erwartet ebenfalls ein In-Game-Event.