Pokémon Schwert und Schild - Neues gamescom-Video stellt weiteres Dorf in Galar-Region vor

Obwohl die Rollenspiele „Pokémon Schwert und Schild“ für Nintendo Switch nicht auf der gamescom 2019 vertreten sind, präsentiert Nintendo ein neues Video aus dem Spiel. Darin stellt der Projektleiter ein brandneues Dorf vor.

Ende des Jahres erwartet uns mit Pokémon Schwert und Schild für Nintendo Switch ein brandeuer RPG-Ableger rund um die Taschenmonster. In einem neuen Video von der gamescom 2019 stellt Game Director Shigeru Ohmori ein neues Dorf vor.

Neues Video zu Pokémon Schwert und Schild

Die Entwicklung der Rollenspiele „Pokémon Schwert und Schild“ geht in die heiße Phase. Demnach ist das Spiel nicht auf der gamescom 2019 vertreten. In einer neuen Videonachricht wandte sich nun Game Director Shigeru Ohmori an die wartenden Fans.

In dem kurzen Clip stellt Ohmori ein neues Dorf in der Galar-Region vor, das ihr in den beiden Spielen erkunden könnt. Während ihr durch das idyllische Dorf lauft, trefft ihr auf verschiedene NPCs, die zum Plausch einladen.

Außerdem wartet das gezeigte Dorf mit einem Pokémon-Labor auf, in dem Professorin Magnolica das Dynamax-Phänomen erforscht. Am örtlichen Bahnhof könnt ihr zudem in einen Zug steigen, um schnell von A nahc B zu kommen.

Alternativ ruft ihr ein Flugtaxi, um schnell größere Distanzen überbrücken zu können. Zudem ermöglicht das neue Video zu „Pokémon Schwert und Schild“ einen Blick auf die neu gestalteten Pokémon-Center.

Wer gerne auf Shopping-Tour geht, kann dem örtlichen Modeladen einen Besuch abstatten, um den neuesten Fashion-Trends zu frönen. Idyllische grüne Graslandschaften im Umland laden zudem zum Erkunden ein. Erscheinen werden „Pokémon Schwert und Schild“ am 15. November 2019.