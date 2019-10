Pokémon Schwert und Schild - Die neuen Spiele werden 18 Arenen in unterschiedlichen Ligen bieten

„Pokémon Schwert und Schild“ werden wohl mehr Arenen bieten als jede andere Edition. Insgesamt sollen wir in der Galar-Region 18 Arenen erwarten können. Diese werden in unterschiedliche Ligen unterteilt.

Seit jeher war es in den Hauptspielen der Pokémon-Reihe so, dass wir uns acht bestimmten Arenen einer Region stellen und uns mit dem Sieg über alle Herausforderungen für die Top 4 qualifizieren. Nachdem in der 7. Generation mit Pokémon Sonne und Mond die Arenen durch die sogenannten Inselprüfungen ersetzt wurden, bringen Pokémon Schwert und Schild das Arenensystem wieder zurück, werden es aber gehörig umkrempeln.

So viele Arenen wie noch nie

Wie Director Shigeru Ohmori in einem Interview mit GameInformer verrät, wird es in der Galar-Region, in der die neuen Pokémon-Editionen spielen, insgesamt satte 18 Arenen geben. So viele gab es noch nie. Damit könnte für jeden Pokémon-Typ eine Arena bereitstehen. Sogar für den Unlicht-Typ, der seit der Einführung in der zweiten Generation noch nie mit einer eigenen Arena vertreten war.

Allerdings ist nicht ganz klar, ob wir in den Editionen alle Arenen bewältigen müssen oder ob überhaupt alle davon in einem Spiel auftauchen. Denn es gibt noch eine weitere Neuerung: In „Pokémon Schwert und Schild“ kämpfen wir uns durch zwei Ligen. Einige Arenen sind dabei der oberen Liga zugeordnet und andere wiederum der unteren Liga.

Wie genau diese Unterteilung aussieht, ist nicht bekannt. Jedoch wissen wir, dass die Kampfarena von Bea in „Pokémon Schwert“ zu der Oberliga zählt, wohingegen in „Pokémon Schild“ Nios Geisterarena in der Oberliga vertreten ist.

Auch die Top 4, wie wir sie kennen, wird in „Pokémon Schwert und Schild“ nicht bestehen. Das wurde bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben. In den Editionen treten wir bei einem großen Turnier an. Weitere Informationen zu den einzelnen Ligen und den spezifischen Arenen für jede Edition werden wohl in Zukunft noch folgen.