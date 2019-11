Pokémon Schwert und Schild - Neue, noch seltenere Shiny-Form entdeckt: die Square-Shinys

Es ist schon extrem selten einem Shiny-Pokémon zu begegnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1:4.096. In Pokémon Schwert und Schild gibt es nun aber eine völlig neue Art von Shiny.

Bei einem Shiny (oder auch Schillerndes Pokémon) handelt es sich um ein Pokémon, dessen Farbgebung anders ist. Anstelle eines weißen Wolly kann es also sein, dass euch ein braunes Wolly begegnet. Bei einigen Pokémon ist der Farbunterschied viel dezenter, weswegen es noch eine weitere Möglichkeit gibt, ein Shiny zu erkennen. Kommt ein Shiny-Pokémon aufs Kampffeld, dann erstrahlen kurz leuchtende Sterne.

Hier kommt nun die zweite, seltenere Form von Shiny ins Spiel. Denn seit „Schwert und Schild“ gibt es erstmals Shiny-Pokémon, bei denen Quadrate anstelle von Sternen auftauchen. Fans nennen diese Pokémon „Square Shinys“.

UHHH SO THIS WAS LITERALLY MY FIRST CAPTURE OH MY GOD #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/c70VQhtzok