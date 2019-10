Pokémon Schwert und Schild - In der Naturzone kann man drastisch überlevelten Pokémon begegnen

© The Pokémon Compan

In der Naturzone streifen zahlreiche unterschiedliche Pokémon umher. Je nach Gebiet und Wetter entdeckt ihr so immer andere Wesen. Wie nun bekannt wird, soll es sogar möglich sein, sehr, sehr starken Pokémon zu begegnen.

Einige Redaktionen konnten bereits rund anderthalb Stunden aus dem Beginn der neuen Pokémon-Abenteuer Pokémon Schwert und Schild anspielen. Dadurch kommen einige interessante Informationen ans Licht. Eine davon betrifft die Pokémon in der Naturzone.

Überaus starke Pokémon in der Naturzone

Ähnlich wie in Xenoblade Chronicles 2 soll es möglich sein, in dem Open-World-Gebiet drastisch überlevelten Wesen zu begegnen. Das berichten die Kollegen von Eurogamer nach einer Hands-on-Session.

Dieses Gameplay-Design tritt zum ersten Mal in den Pokémon-Spielen auf. Sonst war es im Grunde immer so, dass die Level der Pokémon auf den Routen, Höhlen und Wasserwegen im Laufe des Abenteuers immer ansteigen und der Schwierigkeitsgrad relativ balanciert bleibt.

In der Naturzone könnt ihr jedoch diverse unterschiedliche Gebiete ohne Reihenfolge erkunden, was dazu führen kann, dass ihr direkt zum Anfang des Abenteuers schon einem Pokémon auf Level 50 in die Quere kommen könntet.