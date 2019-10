Pokémon Schwert und Schild - Mysteriöses Pokémon enthüllt: Was ist dieses Einhorn?

Im 24 Stunden langen Stream zu „Pokémon Schwert und Schild“ konnten Fans die ersten Blicke auf ein völlig neues Pokémon erhaschen. Einige Male wurde ein mysteriöses Einhorn gezeigt. Um was handelt es sich bei diesem unbekannten Wesen?

24 Stunden lang gewährte The Pokémon Company Einblicke in einen Wald aus Pokémon Schwert und Schild. Wie sich nun herausstellt, diente diese Marketing-Kampagne dazu, ein neues Pokémon zu enthüllen.

Neues Pokémon enthüllt: Ein mysteriöses Einhorn

Einige Male lief nämlich ein merkwürdiges Einhorn-Wesen durch das Bild. Die ersten Male konnte man den Körper nicht eindeutig erkennen. Doch das folgende Video gibt einen guten Blick auf das Pokémon.

Fans rätseln nun, um was für ein Wesen es sich dabei handelt. Es hat durchaus Ähnlichkeiten mit Ponita – einem Feuerpferd aus der 1. Generation. Allerdings weicht das Design doch etwas davon ab. Das neu enthüllte Einhorn besitzt sehr große Augen und eine große, wallende Mähne in Violett und Blau.

Ist es ein Galar-Ponita?

Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass uns ein erster Blick auf ein Galar-Ponita geboten wurde. Damit wäre es nach Galar-Smogmog, Galar-Zigzachs und Galar-Geradaks schon das vierte bekannte Galar-Pokémon.

Bei Galar-Pokémon handelt sich um eigentlich schon bekannte Pokémon aus früheren Generationen, die sich aber an die Bedingungen der neuen Region angepasst haben und in der Form nur dort auftreten. Sowas kennen wir auch aus Alola schon.

Welchen Typ besitzt es?

Zum neuen Pokémon wurde noch nichts offiziell bekannt gegeben. Wir kennen den Namen noch nicht oder den Typen. Rein vom Äußerlichen könnte man darauf schließen, dass das Einhorn vom Typ Geist, Fee oder Gift sei. Auch eine Typen-Kombination wäre möglich.

Wie wir bereits wissen, besitzt „Pokémon Schwert“ exklusiv die Kampf-Arena. Passend dazu wurde Lauchzelot (ein Kampf-Pokémon) vor geraumer Zeit angekündigt. In „Pokémon Schild“ fordern wir die Geist-Arena heraus. Ist das Einhorn also das Typen-Pendant dazu und gehört dem Geist-Typ an? Bald werden wir mehr dazu wissen.