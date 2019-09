Pokémon Schwert und Schild - Mysteriöses Glitch-Pokémon aufgetaucht: Ist das endlich Porentas Entwicklung?

Auf der offiziellen Webseite von The Pokémon Company wird seit Neuestem ein neues Pokémon für Pokémon Schwert und Schild gezeigt. Es wird wie ein Glitch dargestellt, wodurch viele Informationen nicht lesbar sind. Was ist das für ein Pokémon?

Das mysteriöse Glitch-Pokémon ist vom Typ Kampf und besitzt keinen Zweittyp. Zudem kann es die Fähigkeit Felsenfest anwenden. Der Pixel-Sprite besitzt vor allem die Farben Weiß, Braun und Grün. Zudem scheint es einen langen grünen Stab in der Luft zu halten.

© The Pokémon Company

Der Pokédex-Eintrag scheint weitere Hinweise zu geben, obwohl diverse Wörter durch den augenscheinlichen Glitch nicht lesbar sind. So spekulieren Fans darüber, ob es sich bei dem Pokémon um eine Weiterentwicklung handelt.

The Japanese website gives us a sneak peak at the name of this mysterious Pokémon. Its name ends in ナイト, which may be "knight." From the weight and the general look, the Pokémon appears to be bogged down by heavy armor/weapons. https://t.co/fCuOnRzMYhhttps://t.co/LaTAIOfFur pic.twitter.com/jCuMjCCPOn