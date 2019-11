Pokémon Schwert und Schild - Manga zum Spiel geplant, Anime-Trailer jetzt ansehen!

Die neuen Editionen „Pokémon Schwert und Schild“ erhalten einen Manga und Anime. Ein erstes Werbebild zeigt den Manga, während ein Trailer zum Anime bereits jetzt einen Ersteindruck der Anime-Fortsetzung liefert.

Nachdem der Anime zu Pokémon Sonne und Mond ein Ende gefunden hat, werden sich kurz vor Release des Spiels alle Augen auf Pokémon Schwert und Schild richten. Die 8. Generation steht in den Startlöchern und mit ihr die brandneue Galar-Region.

Pokémon Schwert und Schild: Manga und Anime!

Zu „Pokémon Schwert und Schild“ wird es zudem einen Manga geben, den 15. Manga im Pokémon-Franchise. Erste Bilder zeigen die neuesten Charaktere, die drauf und dran sind, zur Galar-Region aufzubrechen, und sogar Pokémon aus der Galar-Region.

Der Twitter-User Satoshi_Swallot hat den ersten Teaser innerhalb eines Postings veröffentlicht, hierbei handelt es sich um eine Werbeanzeige.

Der neue Manga wird im Januar 2020 veröffentlicht, er knüpft direkt an das Ende von „Pokémon Sonne und Mond“ an, in der die Helden zuletzt gegen Team Skull antraten.

© Nintendo

Neben einem Manga wird es zudem einen Anime geben, der die Dreieinigkeit von Spiel, Manga und Anime vervollständigt. Ihr könnt euch schon jetzt einen ersten Teaser-Trailer ansehen. Hier sind bereits die Starter-Pokémon aus Galar und der neue Rivale von Ash zu sehen, der den Namen Go tragen wird: