Pokémon Schwert und Schild - Die Legendären Pokémon polarisieren die Fangemeinde

Die gestrige Pokémon Direct enthüllte zahlreiche Features zu den kommenden Editionen „Pokémon Schwert und Schild“. Dazu gehören auch die Legendären Pokémon, die die Cover der Spiele zieren werden. Diese sorgen nun für Zündstoff für zahlreiche witzige Fan-Bilder.

Gestern wurden die beiden Legendären Pokémon der Galar-Region enthüllt, denen wir in Pokémon Schild und Schwert (je nach Edition) begegnen werden. Mehr als ihr Aussehen und die Namen Zacian und Zamazenta sind noch nicht bekannt. Hier haben wir euch die beiden Pokémon vorgestellt:

Pokémon Schwert und Schild Das sind die Legendären Pokémon der Galar-Region!

Die Legendären Wolf-Pokémon in der Diskussion

In erstellten Umfragethreads diskutieren Fans über die beiden Legendären Pokémon. Dabei kommen sie zum Großteil gut an. Einige Fans sind mit dem Design der Wolf-Pokémon allerdings auch gar nicht einverstanden. Im generellen Meinungsaustausch scheint Zacian beliebter als Zamazenta zu sein.

„Pokémon Schwert und Schild“ spielen in der neuen Galar-Region. Eine Region, die Großbritannien nachempfunden ist. In der Folklore finden sich oft Sagen von Wölfen und auch der Bezug zu Rittern ist mit der Artus-Sage und der Königslinie nicht weit hergeholt. Rein vom Thema passen zwei Legendäre Wolf-Pokémon also ins Bild.

Die eigenen Haustiere als Zacian und Zamazenta

Die beiden Legendären Wolf-Pokémon polarisieren zurzeit die Fangemeinde. So finden sich im Netz zudem viele Memes, bei denen verschiedene Haustiere den Legendären Monstern nachempfunden werden.

Einige Einfälle sind dabei wirklich kreativ. Zudem findet der Publisher Bandai Namco dass Zacian einem bestimmten Gegner aus Dark Souls recht ähnlich sieht. Aber steht selbst.

If you’re going to battle a legend then make sure to bring a big enough shield. 😉😉 pic.twitter.com/wwRxylEBYh — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 5. Juni 2019

Pokémon Sword and Shield ⚔️🛡 pic.twitter.com/Dg8aCGlJMI — lil (@lilerickso) 6. Juni 2019

Pokémon Sword and Shield legendaries revealed! pic.twitter.com/oDMb4rBLau — Loot Gaming (@LootGamingHQ) 6. Juni 2019

These new Pokémon mascots are amazing. pic.twitter.com/mK0wUNNfOf — Colby Gregg™️ (@Greggriculture) 6. Juni 2019

when ur the real Pokémon shield pic.twitter.com/bEV5VKVdg0 — Tupperware (@Nguyen_ning) 5. Juni 2019

Pokémon Sword and Pokémon Shield pic.twitter.com/hN128v5Jwv — फ़ैलकूपा🌈 (@FalKoopa_) 5. Juni 2019

The legendary Pokémon for #PokemonSwordShield look great! pic.twitter.com/DcfrL5S53i — A Broken TV (@thebrokentv_) 5. Juni 2019

pokémon sword and shield looking litty pic.twitter.com/JcdJvVEcE1 — 「 ☹︎ 𝕝𝕠𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘 . . . ✰ 」 (@lordkiyoshi) 5. Juni 2019

Pokémon Sword & Pokémon Shield, Nintendo Switch (2019) pic.twitter.com/q8Twg4cT66 — Dynamax Ketchum (@MaxKetchum_) 5. Juni 2019

Lançaram novas imagens do Pokémon Shield pic.twitter.com/XpqhHJEASl — Cocoa Zucchero (@S_v_ero) 5. Juni 2019

Es ist ja klar welches mein Legendäres Pokemon wird! pic.twitter.com/XmbGajRygE — Beanstrife (@Beanstrife) 5. Juni 2019

Pokémon Sword and Shield is looking good pic.twitter.com/pIMa6BeSOo — Cassius (@TrueCassius) 6. Juni 2019

„Pokémon Schwert und Schild“ erscheinen am 15. November für die Nintendo Switch.