Pokémon Schwert und Schild - Karte gewährt uns Einblick in die Größe der Naturzone

Endlich können wir einen Blick auf die Karte der Naturzone werfen. Sie zeigt uns, wie groß das Open-World-Gebiet von Pokémon „Schwert und Schild“ wirklich ist.

Mit der Naturzone hält ein begrenztes Open-World-Gebiet Einzug in die neuen Editionen Pokémon Schwert und Schild. Schon lange fragen sich die Fans von wo bis wo sich diese Naturzone genau erstreckt. Nun gibt es die Antwort.

So groß ist die Naturzone in Galar

Das japanischen Magazin CoroCoro bringt ein Guide Book zu den beiden Pokémon-Spielen heraus und das Cover davon beschert uns einen Blick auf die komplette Karte der Naturzone. Die Naturzone ist deutlich größer, als es mancher Fans zuerst denken würde: Sie umgibt die Industrie-Stadt mit den rötlichen Mauern (die im ersten Trailer zu den Spielen gezeigt wurde) im Süden, Osten und sogar im Norden.

The entire Pokemon Sword / Pokemon Shield wild area map has been revealed on the cover of CoroCoro pic.twitter.com/1ysiRKnTdI — Nintenboo Deals 👻 (@Nintendeal) 12. Oktober 2019

Für einen besseren Überblick ist hier nochmal die Gesamtkarte der Galar-Region. Die Naturzone ist dort umrandet.

Here’s a rough outline of where that area is on the Galar map. pic.twitter.com/rVyOXaa4Ci — Rebecca (@forestminish) 12. Oktober 2019

Was ist die Naturzone?

Die Naturzone ist ein spezielles Gebiet mit unterschiedlichen Biomen in Galar, das verschiedene Städte miteinander verbindet und in dem die Pokémon sichtbar herumlaufen. Die Wetterbedingungen ändern sich stetig und dadurch können auch immer andere Pokémon entdeckt werden. In dem kleinen Open-World-Gebiet habt ihr als Spieler die Kontrolle über die Kamera und könnt sie frei in alle Richtungen erkunden. Zudem ist die Teilnahme an Events wie dem Camping-Minispiel oder den Dyna-Raids möglich.