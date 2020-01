Pokémon Schwert und Schild - Intelleon als Sniper: Internet scherzt über Pokémon mit Waffe

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct, die sich voll und ganz auf Pokémon Schwert und Schild bezog, gibt es einige neue Enthüllungen, die sich neben dem zweiteiligen Erweiterungspaket auf einzelne Pokémon beziehen. Unter anderem erhalten die Starter-Pokémon aus der Galar-Region nun eigene Gigadynamax-Formen, was nachträglich zu einigen überraschten Gesichtern in der Pokémon-Community geführt hat.

Pokémon Schwert und Schild Über 200 alte und neue Pokémon: Galar-Starter jetzt mit Gigadynamax-Form

Es geht nämlich im Detail um die Gigadynamax-Form von Memmeon respektive Intelleon. Das intellektuelle Hipster-Pokémon Intelleon kann zukünftig in ein Gigadynamax-Pokémon verwandelt werden. Im Gegensatz zu manch anderen Dynamax-Pokémon wird es nicht per se gigantisch, es wird viel mehr zu einem Sniper-Schützen.

So zaubert das Pokémon eine Art Turm für Heckenschützen aus dem Boden, um sich anschließend auf dem Turm zu positionieren. Im Anschluss nimmt es eine entsprechende Haltung ein, die nun insgesamt an einen Sniper angelehnt zu sein scheint. Dies wird spätestens dann klar, wenn wir die Waffe vermerken, die Intelleon dann im Anschlag hat.

Pokémon Schwert und Schild Turtok und Bisaflor erleben samt Gigadynamax-Form ein Comeback

Intelleon mit einer Waffe: ein bemerkenswertes Antlitz, was die Community nun ins Staunen versetzt. Die Antworten lassen recht humorvoll anmerken, dass es sich hier tatsächlich um ein Pokémon mit einer Waffe handelt. Und das mag auch stimmen, aber im Grunde ist dies gar nicht so weit hergeholt. So lehnt sich die übliche Fingerpose von Intelleon, was im Grunde auch schon eine Waffe darstellen soll, eigentlich laut Pokédex-Eintrag an James Bond an. So oder so ist die Community wie immer zu Scherzen aufgelegt:

