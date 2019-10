Pokémon Schwert und Schild - Ihr könnt die Naturzone bald via Web-App erkunden

Die Naturzone aus Pokémon Schwert und Schild lässt sich bald auf dem PC und Smartphone erkunden. Eine Web-App namens „Pokémon Wild Area Search“ macht dies möglich.

Von November bis Dezember 2019 lässt sich ein besonderer Blick auf die Naturzone aus Pokémon Schwert und Schild werfen. Der Künstler Amazing Jiro hat eine Web-App geschaffen, die euch das neue Gebiet der Region Galar auf dem PC und Smartphones erkunden lässt

Pokémon Schwert und Schild Karte gewährt uns Einblick in die Größe der Naturzone

Wie funktioniert Pokémon Wild Area Search?

Ihr könnt über den Internetbrowser am PC, Mac oder Smartphone eine neue Pokémon-Web-App namens „Pokémon Wild Area Search“ aufrufen. Diese stellt die Naturzone als Diorama dar. Ihr habt die Kontrolle über eine 360-Grad-Kamera und könnt das Gebiet damit erkunden. Unterstützte Sprachen sind Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch.

Was gibt es zu entdecken?

Neben der schönen Landschaft als Diorama lassen sich ab und zu sogar einige computeranimierte Pokémon erblicken.

© The Pokémon Company / Amazing JIRO

Was ist die Naturzone?

Die Naturzone ist ein spezielles Gebiet mit unterschiedlichen Biomen in Galar, das verschiedene Städte miteinander verbindet und in dem die Pokémon sichtbar herumlaufen. Die Wetterbedingungen ändern sich stetig und dadurch können auch immer andere Pokémon entdeckt werden. In dem kleinen Open-World-Gebiet in „Pokémon Schwert und Schild“ habt ihr als Spieler die Kontrolle über die Kamera und könnt sie frei in alle Richtungen erkunden. Zudem ist die Teilnahme an Events wie dem Camping-Minispiel oder den Dyna-Raids möglich.