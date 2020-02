Pokémon Schwert und Schild - Ihr könnt jetzt Bisasam oder Schiggy geschenkt bekommen

© The Pokémon Company/Nintendo

Tauscht ihr zum ersten Mal ein Pokémon via GTS, werdet ihr mit einem Rotom als Geschenk belohnt. Und wenn ihr das erste Mal ein Pokémon via Wunderbox tauscht, erhaltet ihr ein Evoli. Diese Pokémon erhaltet ihr im Geheimgeschehen-Menü.

Als weiteres Pokémon-Geschenk wartet auf euch in der Pokémon Box von „Pokémon Home“ ein Pikachu. Daran gibt es nichts Spezielles, es ist einfach ein Gratis-Pikachu.

Ihr könnt das gewählte Pokémon anschließend in Pokémon Home lassen oder nach Pokémon Schwert und Schild transferieren. Ja, richtig gelesen. Obwohl Bisasam und Schiggy vom Pokédex in „Schwert und Schild“ bislang ausgeschlossen waren, ist es mithilfe von „Pokémon Home“ nun möglich, diese rüberzuschicken. Ganz legal.

Loggt ihr euch das erste Mal in den Cloud-Dienst ein, dürft ihr euch eines der drei Kanto-Starter aussuchen: Bisasam, Glumanda oder Schiggy. Diese drei Starter besitzen interessanterweise ihre versteckte Fähigkeit, die sie in den Spielen eigentlich nicht besitzen.

Die „Pokémon Home“-App ist kürzlich erschienen und bildet ein Editionsübergreifendes Zuhause für eure Taschenmonster. Zum Start der App zeigt sich The Pokémon Company dabei überaus spendabel – es werden nämlich Pokémon verschenkt.

