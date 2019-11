Pokémon Schwert und Schild - Ich habe die Download-Version vorbestellt: Ab wann kann ich spielen?

Die neuen Pokémon-Editionen „Schwert und Schild“ lassen sich im Nintendo eShop vorbestellen. Doch wann beginnt der Preload und wann dürft ihr dann loszocken?

Bereits diesen Freitag erscheinen die neuesten Ableger der Pokémon-Hauptreihe. Erstmals wird auf der Nintendo Switch mit Pokémon Schwert und Schild die 8. Pokémon-Generation eingeläutet. In dem neuen Abenteuer durchstreifen wir die Galar-Region mit ihren zahlreichen Orten, Taschenmonstern und Geheimnissen.

Pokémon Schwert und Schild Welche Edition soll ich kaufen, Schwert oder Schild?

Durch Preload die neuen Editionen jetzt schon herunterladen

Neben der normalen, physischen Spielversion, die sich im Laden kaufen lässt, habt ihr zudem die Möglichkeit, euch das Spiel digital vorzubestellen. Die Möglichkeit zur Vorbestellung ist im Nintendo eShop bereits aktiv und wird von einem Preload begleitet, der bereits gestartet ist. Das heißt, ihr könnt das Spiel bereits jetzt schon vorab auf eure Konsole herunterladen.

Aber ihr könnt nach dem Download nicht direkt loszocken. Ihr müsst warten.

Ab wann kann ich spielen?

Ihr könnt nach der Vorbestellung die jeweilige Edition pünktlich zum Release um Mitternacht starten, also am 15. November 2019 um 00:00 Uhr deutscher Zeit. Im Klartext: Ihr könnt bereits in der Nacht von Donnerst auf Freitag in dieser Woche Galar unsicher machen.

Ihr habt so den Vorteil, dass ihr am Release-Tag das Spiel nicht noch extra herunterladen müsst. Also könnt ihr ganz ohne nervige Downloads direkt loszocken. Mit einer Downloadgröße von etwa 10 GB erwarten uns die bislang größten Pokémon-Spiele.

Pokémon Schwert und Schild Sind die größten Pokémon-Spiele überhaupt

Steelbook als Vorbestellerbonus

So lange der Vorrat reicht, bietet Nintendo ein kostenloses Steelbook für alle an, die „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ im Nintendo eShop vorbestellen. Dafür gibt es pro Edition jeweils eine eigene Produktseite im Nintendo eShop. Achtet also darauf, dass ihr wirklich das Steelbook dabei habt, bevor ihr bezahlt. Sollte diese Produktseite mit dem Steelbook nicht mehr aufgeführt sein, dann ist der Vorrat leider erschöpft.

Pokémon Schwert und Schild Erhaltet ein kostenloses Steelbook bei der Vorbestellung im Nintendo eShop

Des Weiteren könnt ihr bei der Vorbestellung im Nintendo eShop einen Downloadcode für 12 Flottbälle geschenkt bekommen.