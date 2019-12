Pokémon Schwert und Schild - Guide: Zutraulichkeit - Was sie euch bringt, wie ihr sie senken und erhöhen könnt

In diesem kurzen Guide verraten wir euch, was euch die Zutraulichkeit von Pokémon nützt, wie ihr sie erhöhen sowie senken könnt und woran ihr überhaupt erkennt, wie gern euch ein bestimmtes Pokémon hat.

Wie gewohnt könnt ihr in Pokémon Schwert und Schild die Zutraulichkeit eurer Pokémon erhöhen und dadurch nützliche Boni erhalten. Umso lieber euch ein Pokémon hat, desto mehr wird sich dies in seinem Verhalten bei Campen und Kämpfen widerspiegeln. Auch wenn Zutrauen per se eine gute Sache ist, möchtet ihr es aber vielleicht etwas genauer wissen.

Zutrauen bewerten lassen

Die einfachste Möglichkeit, das Zutrauen eines Pokémon zu überprüfen, ist, es beim Campen anzusprechen. Die Menge der Herzen über seinen Kopf (von 0 bis 5) gibt Aufschluss über sein Vertrauen in euch. Außerdem könnt ihr den Zutraulichkeitsbewerter in Claw City aufsuchen, der Auskunft über die gewünschte Information gibt. Folgend findet ihr eine Liste mit den Anhaltspunkten über die Zutraulichkeit und was dies für euch bedeutet.

Stufe 1 (0 Herzen) - Kein Effekt.

„Kann es sein, dass du zu streng mit ihm bist? Es ist kein bisschen zutraulich!“

Stufe 2 (0 Herzen) - Kein Effekt.

„Seid ihr euch gerade erst begegnet? Es scheint sich noch nicht an dich gewöhnt zu haben.“

Stufe 3 (0 Herzen) - Kein Effekt.

„Jepp, seine Zutraulichkeit zu dir ist ... normal. Arbeite daran, dass es dich noch viel mehr mag!“

Stufe 4 (1 Herz) - Kein Effekt.

„Oh, es scheint dich schon ein bisschen lieb gewonnen zu haben.“

Stufe 5 (2 Herzen) - Kein Effekt.

„Ihr versteht euch schon ziemlich gut. Aber da ist noch Luft nach oben!“

Stufe 6 (3 Herzen) - Das Pokémon bewegt sich beim Kämpfen vielleicht ein wenig. Sehr geringe Chance, einen Treffer, der es normalerweise kampfunfähig machen würde, zu überstehen.

„Ihr versteht euch ja richtig gut! Es ist toll, wenn man immer zusammen ist, stimmt´s?“

Stufe 7 (4 Herzen) - Das Pokémon hüpft beim Kämpfen. Geringe Chance, einen Treffer, der es normalerweise kampfunfähig machen würde, zu überstehen. Erhält mehr Erfahrungspunkte. Moderate Chance, sich von Statusproblemen allein zu erholen.

„Wow, es ist sehr zutraulich! Ihr zwei habt euch offensichtlich richtig gern.“

Stufe 8 (5 Herzen) - Das Pokémon hüpft bei Kämpfen. Moderate Chance, einen Treffer, der es normalerweise kampfunfähig machen würde, zu überstehen. Erhält mehr Erfahrungspunkte. Moderate Chance, sich von Statusproblemen allein zu erholen. Sehr geringe Chance, einer Attacke komplett zu entgehen. Erhöhte Chance auf Volltreffer.

„Ihr seid die besten Freunde! Man sieht, dass ihr eure gemeinsame Zeit richtig genießt!“

Zutraulichkeit erhöhen und senken

Im Laufe eures Abenteuers habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die Zutraulichkeit eurer Pokémon zu erhöhen und zu senken. Dafür gibt es diverse, mal mehr und mal weniger offensichtliche Möglichkeiten, die wir folgend für euch aufgelistet haben. Diese lassen sich durch das Item Sanftglocke noch verstärken. Gebt diesen Gegenstand einem Pokémon eurer Wahl, um zu erreichen, dass es sich schneller mit euch anfreundet.

Methoden, um Zutraulichkeit auf 2 Herzen zu erhöhen (Stufe 5)

Verhelft eurem Pokémon zu einem Levelaufstieg.

Nehmt das Pokémon ins Team auf und reist mit ihm.

Setzt Items ein, die die Statuswerte des Pokémon im Kampf erhöhen.

Setzt Items ein, die das Pokémon dauerhaft stärken.

Setzt das entsprechende Pokémon gegen Arenaleiter und andere starke Trainer ein.

Alle Methoden, die das Zutrauen bis auf 5 Herzen steigern, funktionieren natürlich ebenfalls.

Methoden, um Zutraulichkeit auf 5 Herzen zu erhöhen (Stufe 8)

Nutzt beim Campen Spielzeug, um mit dem Pokémon zu spielen. Bälle sind effektiver.

Zanken sich zwei Pokémon, ruft jenes zu euch, zu dem ihr die Zutraulichkeit erhöhen wollt und beendet den Streit auf diese Weise.

Das Kochen von Curry erhöht ebenfalls die Zutraulichkeit, besonders dann, wenn ihr seltene Beeren verwendet.

Methoden, die Zutraulichkeit zu senken

Die Zutraulichkeit sinkt, wenn ihr zulasst, dass das Pokémon besiegt wird. Der Effekt wird bei viel stärkeren Gegnern erhöht.

Durch den Einsatz von Vitalkraut, Kraftwurzel, Heilpuder oder Energiestaub.

