Pokémon Schwert und Schild - Guide: Wie ihr das Pokémon Mew in den neuen Editionen erhaltet

Ihr könnt das seltene Pokémon Mew in „Pokémon Schwert und Schild“ bekommen. Allerdings ist es nicht im Spiel selbst fangbar. Wir verraten euch, was ihr stattdessen tun müsst.

In Pokémon Schwert und Schild gibt es nur sehr wenige Legendäre Pokémon. Genauer gesagt, nur die neuen Legendären Pokémon aus der 8. Generation sowie ein weiteres: Mew! Wie ihr Mew erhaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Für Mew müsst ihr den Pokéball Plus kaufen

Mew lässt sich nicht im normalen Spielverlauf fangen. Ihr bekommt das Pokémon nur über ein spezielles Peripherie-Gerät.

Zum Start von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! kam der Pokéball Plus auf den Markt. Dieser Ball ließ sich in den Spin-offs als Pokéball nutzen und enthielt außerdem das Pokémon Mew, welches sich auf die Spiele übertragen lässt.

Im Falle von „Pokémon Schwert und Schild“ könnt ihr den Pokéball Plus zwar nicht als Controller nutzen, das Pokémon Mew könnt ihr aber trotzdem damit übertragen. Es ist der bislang einzige Weg, Mew auf Schild und Schwert zu transferieren (außer ihr ertauscht es von einem Freund, der Mew bereits transferiert hat). Kauft ihr euch den Pokéball Plus, heißt das aber auch, dass ihr für Mew Geld bezahlen müsst.

Wie verbinde ich den Pokéball Plus mit den Spielen?

Im Hauptmenü von „Pokémon Schwert und Schild“ könnt ihr „Geheimgeschehen“ auswählen. Danach könnt ihr auswählen, dass ihr das Spiel mit dem Pokéball Plus verbinden möchtet. Anschließend lässt sich Mew empfangen.

Mit anderen Pokémon-Spielen lassen sich „Pokémon Schwert und Schild“ bislang nicht verbinden. Das wird erst mit der angekündigten Software „Pokémon Home“ möglich sein, die Anfang 2020 erscheinen soll.