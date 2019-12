Pokémon Schwert und Schild - Guide: So züchtet ihr gezielt Pokémon mit sensationellen IVs

© The Pokémon Company/Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

© The Pokémon Company/Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

In diesem Guide klären wir euch darüber auf, wie ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ Pokémon mit vielen perfekten IVs fangen könnt und wie es sogar möglich ist, IVs gezielt durch Zucht weiterzuverben. Dadurch holt ihr wirklich das Meiste aus euren Taschenmonstern heraus!

Die IVs (Individual Values – auch Determinant Values (DV) genannt) sind die Gene eines Pokémon und geben wieder, wie viel Potenzial das Pokémon besitzt. Sie lassen sich nicht ändern (mit einer Ausnahme: Hypertraining), doch gerade kompetitive Spieler wollen das Beste aus ihren Wesen herausholen und dementsprechend Taschenmonter mit guten IVs besitzen.

Es ist möglich, gezielt Pokémon mit guten IVs durch Zucht zu erhalten. In diesem Guide geben wir euch die wichtigsten Informationen dazu.

Pokémon Schwert und Schild Guide-Hub: Alle Tipps, Tricks, Hilfen und Lösungen in der Übersicht

Warum sind IVs für manche Spieler so wichtig?

Um sich im kompetitiven Kampf oder im Kampfturm zu behaupten, ist das Wissen um IVs unerlässlich. Sie bestimmen, wie hoch die individuellen Statuswerte eines Pokémon sind. Ein Pokémon mit vielen Angriff-IVs teilt mehr Schaden aus als ein Pokémon mit wenigen Angriff-IVs, auch wenn es sich auf dem gleichen Level befindet.

Wollt ihr das Spiel einfach nur genießen, dann brauchen euch IVs nicht zu interessieren. Pokémon Schwert und Schild lassen sich auch so wunderbar durchspielen.

Wo sehe ich die IVs meines Pokémon?

Um die IVs zu checken, müsst ihr die Richter-Funktion im Kampfturm freischalten. Anschließend wird euch in euren Pokémon-Boxen angezeigt, wie gut die IVs eurer Pokémon sind. Für jeden Statuswert steht dort eine Bewertung von „Schlecht“ bis „Sensationell“.

© The Pokémon Company / Nintendo

Ihr wollt natürlich in den meisten Kategorien „Sensationell“ stehen haben. Alle Infos dazu gibt es im verlinkten Guide:

Pokémon Schwert und Schild Guide: So könnt ihr die EV- und IV-Werte eurer Pokémon sehen

Pokémon mit guten IVs fangen

In der Regel besitzen wilde Pokémon keine guten IVs, außer ihr habt viel Glück. Es ist möglich, Pokémon mit ein oder zwei „sensationellen“ IVs in freier Wildbahn zu fangen, allerdings solltet ihr euch lieber auf Dyna-Raids fokussieren.

© The Pokemon Compay / Nintendo

Je höher die Schwierigkeit des Dyna-Raids ist (das seht ihr an der Anzahl von Sternen), desto höher kann die Anzahl an „sensationellen“ IVs des Dyna-Pokémon ausfallen. In der Regel könnt ihr auf diese Weise ein Pokémon fangen, dass bereits von Natur aus ein bis vier „sensationelle“ Statuswerte besitzt.

Am Besten ist es, wenn ihr ein Ditto aus einem schweren Dyna-Raid fangt. Denn damit habt ihr sehr gute Chancen, beliebige andere Pokémon mit mehreren „sensationellen“ IVs zu züchten.

Pokémon Schwert und Schild Guide: Alles Wichtige zum EV-Training und wo es gute Trainingsorte gibt

Pokémon mit guten IVs züchten

Euer Ziel sollte es sein, ein Pokémon mit mindestens fünf perfekten IVs zu bekommen. Eine gute Ausgangsposition ist es, wenn ihr aus einem Dyna-Raid ein Ditto oder ein anderes Pokémon mit mehreren „sensationellen“ IVs gefangen habt.

© The Pokémon Company / Nintendo

Besorgt euch einen Fatumknoten. Mit diesem Item lassen sich perfekte IVs nämlich „vererben“. Genauer gesagt bewirkt der Fatumknoten, wenn er von einem Elternpokémon in einem Pokémon-Hort getragen wird, dass per Zufall fünf IVs auf das Pokémon im Ei übertragen werden.

Gebt ihr dem Elternpokémon ein Macht-Item, das für EV-Training genutzt wird (Machtreif für Angriff, Machtgurt für Verteidigung, etc.), dann werden die IVs für den jeweiligen Statuswert garantiert übertragen.

Ihr erhaltet diese Items für jeweils 10 GP im GP-Laden von Claw City.

© The Pokémon Company / Nintendo

Eure Aufgabe ist es dadurch also nun, so lange zu züchten, bis ihr ein Pokémon erhaltet, dessen IVs euren Wünschen entsprechen. Es müssen nicht unbedingt alle IVs perfekt sein. Nutzt ihr euer Pokémon physisch, dann ist es wichtig, dass der Angriffswert viele IV besitzt, den Spezial-Angriff könnt ihr dagegen vernachlässigen.

Unter Umständen müsst ihr das Eltern-Pokémon dann mit dem geschlüpften Ei austauschen, um neu hinzugekommene, perfekte IVs weiter zu übertragen.

Hypertraining mit Kronkorken

Im Kampfturm könnt ihr ein Pokémon-Hypertraining betreiben lassen. Sprecht dafür mit dem NPC, der ganz rechts hinter dem Tresen steht. Sobald ihr Delion im Turnier geschlagen habt und sich eines eurer Pokémon auf Level 100 befindet, ist es bereit für Hypertraining.

Dafür werden Kronkorken benötigt. Diese erhaltet ihr durch Kämpfe im Kampfturm oder bei den Buddelbrüdern.

Pokémon Schwert und Schild Guide: Alle Belohnungen im Kampfturm und wie ihr sie erhaltet

Im Austausch für einen Silberkronkorken, wird ein Statuswert nach Wahl mit perfekten IVs versehen.

Gebt ihr dem NPC einen Goldkronkorken, werden sogar alle Statuswerte des Pokémon mit perfekten IVs versehen.

Bedenkt aber, dass durch Hypertraining maximierte IVs nicht durch Zucht weitervererbt werden können.