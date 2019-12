Pokémon Schwert und Schild - Guide: So könnt ihr das Wetter in der Naturzone ändern

© The Pokémon Company/Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Viele Pokémon in der Naturzone tauchen nur bei bestimmten Wetterbedingungen auf. Mit einem kleinen Trick könnt ihr das Wetter ganz schnell ändern. Dann müsst ihr nicht lange warten, bis ihr das gesuchte Pokémon antreffen könnt.

Sucht ihr in Pokémon Schwert und Schild ein bestimmtes Pokémon in der Naturzone, dann ist es oftmals sehr wichtig, welches Wetter dort gerade in den verschiedenen Gebieten herrscht. Das beeinflusst nämlich die Spawn-Chancen der einzelnen Taschenmonster. Eis-Pokémon treten vor allem auf, wenn es schneit. Feuer-Pokémon kommen dagegen eher bei sonnigen Tagen zum Vorschein.

So könnt ihr das Wetter in Pokémon Schwert und Schild ändern

Das Wetter in der Naturzone wechselt jeden Tag genau um Mitternacht. Damit ihr nicht tagelang auf die gewünschte Wetterlage warten müsst, gibt es einen einfachen Trick, wie ihr das Wetter ändern könnt. Dafür müsst ihr das Spiel nicht einmal ausschalten, es funktioniert im aktivierten Spiel.

Geht in die Systemoptionen eurer Nintendo Switch-Konsole. Seid ihr gerade im Spiel unterwegs, drückt den Home-Button, um ins Hauptmenü der Konsole zu gelangen. Von da aus geht ihr in die Systemeinstellungen, scrollt ins Untermenü „Konsole“. Dort habt ihr die Möglichkeit, Tag und Uhrzeit einzustellen. Anschließend könnt ihr das unterbrochene Spiel wieder fortsetzen.

Welchen Tag einstellen?

Der YouTuber AustinJohnPlays hat bereits ein wenig herumprobiert und herausgefunden, an welchen Tagen überall in der Naturzone dasselbe Wetter herrscht. Die folgende Liste zeigt euch das jeweilige Datum an, das ihr einstellen müsst.

Normal: 01. Mai 2020

Wolkig: 01. März 2020

Regen: 01. Oktober 2020

Gewitter: 01. November 2020

Schnee: 01. Dezember 2020

Hagel: 01. Februar 2020

Sonnig: 01. Juli 2020

Sandsturm: 01. April 2020

Nebel: 01. Juni 2020

Bei einigen Wetterbedingungen wie Hagel oder Sandsturm braucht ihr die nötige Anzahl an Orden, damit sie auftreten. Für Nebel müsst ihr zum Beispiel Delion besiegt und zum Champ aufgestiegen sein.

Das Wetter sorgt für Effekte im Kampf

Das Wetter ruft außerdem spezielle Effekte im Kampf hervor. Hagelt es, werden alle Pokémon (außer vom Typ Eis) jede Runde von Hagelkörnern getroffen und nehmen Schaden. Sonniges Wetter verstärkt dafür Feuer-Attacken und schwächt Wasser-Attacken. Auf PokéWiki könnt ihr euch alle Wettereffekte durchlesen.