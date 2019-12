Pokémon Schwert und Schild - Guide: So erhaltet ihr das legendäre Pokémon Typ:Null

© The Pokémon Company/Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Nach dem Abschließen der Hauptstory könnt ihr ein besonderes, legendäres Pokémon geschenkt erhalten: Typ:Null. Wir zeigen euch, wo ihr Typ:Null erhaltet und wie es sich weiterentwickeln lässt.

Die Anzahl an Legendären Pokémon in Pokémon Schwert und Schild ist überschaubar. Während ihr die meisten davon während der Hauptstory erblickt, gibt es einige wenige Arten, die im Spiel versteckt sind.

Das legendäre Typ:Null bekommt ihr im Kampfturm

So könnt ihr Typ:Null in den neuen Editionen bekommen – und zwar als Geschenk. Typ:Null existiert seit der 7. Generation und trat in „Pokémon Sonne/Mond“ sowie „Pokémon Ultrasonne/Ultramond“ als Gladios Partner auf.

Um ein eigenes Typ:Null zu bekommen, müsst ihr Champ werden. Schließt also die Hauptstory ab und besiegt Delion im großen Turnier. Anschließend könnt ihr den Kampfturm aufsuchen. Er befindet sich in Score City und ist über die Metro erreichbar.

In der Eingangshalle des Kampfturms geht ihr nach links und erblickt einen NPC mit einem Typ:Null. Sobald ihr den NPC ansprecht, bekommt ihr das legendäre Pokémon als Geschenk. Oben drauf gibt es noch einen ganzen Batzen an Discs.

Typ:Null zu Amigento weiterentwickeln

Diese Discs werden nützlich, sobald ihr Typ: Null zu Amigento weiterentwickelt habt. Dann könnt ihr die Discs dazu nutzen, den Typ von Amigento nach Belieben zu ändern.

Ihr entwickelt Typ:Null, indem ihr die Freundschaft erhöht. Das geht am besten mit dem Curry-Kochen.