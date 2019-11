Pokémon Schwert und Schild - Guide: So entwickelt sich Makabaja zu Oghnatoll

Ihr wisst nicht, wie ihr Makabaja zu Oghnatoll entwickeln könnt? Zugegeben, die Methode ist schon sehr speziell. Wir klären euch auf!

In Pokémon Schwert und Schild gibt es einige Entwicklungsarten, auf die kommt man beim normalen Durchspielen bestimmt nicht. Galar-Makabaja ist so ein Fall. Um Makabaja zu Oghnatoll zu entwickeln, müsst ihr schon ein paar sehr spezielle Dinge machen.

Pokémon Schwert und Schild Guide: So entwickelt sich das Sahne-Pokémon Hokumil in Pokusan

Makabaja zu Oghnatoll entwickeln

Die Entwicklung von Makabaja zu Oghnatoll wird nicht einfach per Levelanstieg ausgelöst. Im Grunde ist es sogar egal, welches Level Makabaja besitzt. Ein Entwicklungsstein oder anderes Item hilft auch nicht weiter. Also was ist zu tun?

© Nintendo/The Pokémon Company/Game Freak

Erstmal braucht ihr natürlich ein Galar-Makabaja. Die gibt es auf Route 6. Falls ihr also keines habt, könnt ihr dort eines fangen. Anschließend müsst ihr es in einen Kampf schicken und es dort mindestens 49 KP Schaden erleiden lassen. Ob es ein Kampf gegen ein wildes Pokémon oder gegen einen Trainer ist, spielt keine Rolle. Hauptsache Makabaja wird nicht besiegt und es erleidet den nötigen Schaden innerhalb eines Kampfes. Es ist wohl am praktischsten, wenn ihr mit Makabaja gegen etwa gleichlevelige Pokémon kämpft.

Sobald das Makabaja den nötigen Schaden erlitten hat, heilt es nicht. Ihr müsst damit im Team zur Naturzone reisen. Im dortigen Gebiet „Sandsturmkessel“ gibt es folgende Felsformation.

© Nintendo/The Pokémon Company/Game Freak

Lauft darunter hindurch und die Entwicklung wird ausgelöst. Anschließend dürft ihr Oghnatoll im Team begrüßen.