Pokémon Schwert und Schild - Guide: Rotom fangen und seine Form ändern

Das kleine Pokémon Rotom kann seine Form und seinen Typen mittels verschiedener Haushaltsgegenstände ändern. Wir sagen euch, wo sich Rotom in „Pokémon Schwert und Schild“ fangen lässt und wo ihr den Rotom-Katalog für den Formwechsel erhaltet.

Das Elektro/Geist-Pokémon Rotom besitzt eine besondere Fähigkeit: Es kann mittels verschiedener Elektrogeräte seine Form und seinen Typ ändern. Wir erzählen euch, wo ihr das kleine Wesen in Pokémon Schwert und Schild bekommt und wie ihr seine Form ändern könnt.

Pokémon Schwert und Schild Guide: So könnt ihr das Wetter in der Naturzone ändern

Rotom fangen

Rotom lässt sich in „Pokémon Schwert und Schild“ in freier Wildbahn fangen. Ihr könnt also sogar mehrere Exemplare erhalten. Rotom taucht bei Regen und Gewitter (mit einer Spawnchance von 2 Prozent) am Wutanfall-See auf. Es huscht auf der Oberwelt umher. Zudem kann es in Dyna-Raids angetroffen werden.

Die Form von Rotom ändern

In der Häusereihe im östlichen Teil von Score City, die genau am Park angrenzt, könnt ihr einen Mann treffen, der euch einen Rotom-Katalog schenkt. Betretet dafür das orangefarbene Haus, das sich am nächsten zum Stadion befindet.

© The Pokémon Company/Nintendo

Mit dem Rotom-Katalog könnt ihr jederzeit die Form von Rotom ändern. Dafür müsst ihr es einfach aus der Basis-Item-Tasche auswählen.

Rotoms Formen

Rotom kann sich in folgende Formen verwandeln:

Hitze-Form (Mikrowelle): Elektro/Feuer

Wasch-Form (Waschmaschine): Elektro/Wasser

Frost-Form (Kühlschrank): Elektro/Eis

Wirbel-Form (Ventilator): Elektro/Flug

Schneid-Form (Rasenmäher): Elektro/Pflanze