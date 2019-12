Pokémon Schwert und Schild - Guide: Das perfekte Pokémon zum Fangen anderer Taschenmonster erhalten

© The Pokémon Company/Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Galagladi erweist sich als sehr nützlich, wenn ihr andere Pokémon fangen wollt. Wir erklären euch, warum es dafür das perfekte Taschenmonster ist.

Wer in Pokémon Schwert und Schild den Pokédex vervollständigen will, der muss verdammt viele Pokémon fangen. Gerade wenn ihr im späteren Spielverlauf für viele Routen zu überlevelte Pokémon habt, kann sich die Jagd als schwierig gestalten. Es gibt allerdings ein Pokémon, das sich dafür als sehr nützlich erweist.

Darum ist Galagladi so nützlich

Die Rede ist von Galagladi. Sein Move-Pool (also die Attacken, die es erlernen kann) erweist sich als überaus praktisch, wenn ihr auf die Jagd nach anderen Pokémon gehen wollt.

Ja, im Grunde hilft es viel, wenn ihr viele Flottbälle habt, um Pokémon zu fangen. Diese sind jedoch nur in der ersten Runde am effektivsten und sollte der Fall eintreten, dass ein Pokémon doch mal aus dem Ball ausbricht, dann seid ihr froh, wenn ihr ein Galagladi ganz vorne im Team habt – vor allem, wenn das Pokémon eine niedrige Fangchance hat. Wir sagen euch, warum das so ist.

Am effektivsten wäre es, wenn ihr eurem Galagladi folgende Attacken beibringt:

Trugschlag

Hypnose

Sonnentag

Psychoklinge

Trugschlag

Trugschlag kann Galagladi via TM erlernen. Die TM mit der Nummer 94 lässt sich beim westlichen Pokémon Center in Engine City kaufen. Mit dieser Attacke lasst ihr bei einem gegnerischen Pokémon mindestens 1 KP übrig. Dadurch lässt sich erheblicher Schaden zufügen, ohne das zu fangende Pokémon versehentlich zu besiegen. Die Fangchance erhöht sich damit immens.

Sonnentag

Trugschlag könnte nur dann für Probleme sorgen, wenn ein Wetter wie Sandsturm oder Hagel herrscht. Diese Wetterbedingungen sorgen dafür, dass Pokémon (mit einigen Ausnahmen) jede Runde Schaden nehmen. Hat ein Pokémon durch Trugschlag nur noch 1 KP übrig und wird von Hagelkörnen getroffen, dann ist es besiegt – sollte es sich nicht um ein Eis-Pokémon handeln, die dagegen immun sind.

Zum Glück kann Galagladi via TM34 die Attacke Sonnentag erlernen. Diese sorgt dafür, dass das Wetter sonnig ist und ihr ohne Rücksicht vor wetterbedingtem Zusatzschaden Trugschlag einsetzen könnt. Die TM34 könnt ihr im westlichen Pokémon Center von Claw City kaufen.

Hypnose

Die Attacke Hypnose lernt die Basisstufe Trasla auf Level 9. Sollte Galagladi sie nicht mehr beherrschen bzw. vergessen haben, dann könnt ihr sie in jedem Pokémon Center problemlos erneut beibringen lassen.

Hypnose lässt gegnerische Pokémon einschlafen. Das erhöht die Fangchance und beugt vor, dass der Gegner Finale oder Explosion einsetzt und sich dadurch selbst besiegt oder via Teleport flüchtet.

Psychoklinge

Im Grunde ist es egal, welche vierte Attacke ihr Galagladi beibringt. Psychoklinge ist jedoch ein starker Angriff, womit ihr euch Pokémon vom Leib halten könnt, die ihr nicht fangen wollt, aber euch trotzdem vor die Füße gelaufen sind.

Galagladi lernt Psychoklinge auf Level 42.

Galagladi erhalten

Galagladi lässt sich im Brückental in der Naturzone fangen, sobald ihr alle Orden gesammelt habt. Es taucht zudem in Dyna-Raids auf.

Alternativ könnt ihr auch ein Trasla oder ein Kirlia nutzen, um Galagladi zu bekommen. Allerdings muss es sich bei der Vorstufe um ein männliches Pokémon handeln, damit es sich zu Galagladi weiterentwickelt. Trasla entwickelt sich auf Level 20 zu Kirlia. Wendet ihr einen Funkelstein auf Kirlia an, dürft ihr Galagladi im Team begrüßen.

Trasla ist an folgenden Orten fangbar:

Wonnewiesen

Wipfelscheinwald

Milotic-See (Süden)

Wachturmruine

Milotic-See (Norden)

Milza-See (Westen)

Dyna-Raids

Kirlia findet ihr in den Wonnewiesen und in Dyna-Raids.