Pokémon Schwert und Schild - Guide: Lauchzelot erhalten, wie entwickle ich Porenta in Lauchzelot?

Das heiß begehrte Pokémon Lauchzelot ist für viele sicherlich ein Kaufgrund des neuen Pokémon-Spiels „Pokémon Schwert“. Doch um das Pokémon aus der Vorstufe Porenta zu entwickeln, müsst ihr ein paar Dinge beachten, die wir euch im Guide verraten.

Wenn ihr bereits in Pokémon Schwert unterwegs seid oder die Reise noch auf eurem Plan steht, werdet ihr sicherlich schon das neueste Pokémon, Lauchzelot, ins Auge gefasst haben. Die Entwicklung von Porenta ging im Vorfeld der Veröffentlichung einmal quer durch alle Medien und sorgte für viel Aufsehen.

Porenta fangen, so gehts!

Aber wie erhalte ich Lauchzelot schlussendlich im Spiel? Und was muss ich dafür tun, dass sich Porenta in Lauchzelot entwickelt? Im Detail ist es gar nicht mal so einfach, Porenta zu fangen und ein Lauchzelot zu erhalten. Deshalb haben wir euch die wichtigsten Details in unserem kleinen Guide zusammengefasst.

Allem voran gilt, dass ihr Lauchzelot nur in „Pokémon Schwert“ erhaltet, die Schild-Spieler gehen leer aus! Macht euch in „Pokémon Schwert“ also auf die Suche nach einem Galar-Porenta.

Porenta ist ein starkes Pokémon in dieser Edition, das ihr relativ früh erhalten könnt. Es wartet zum Beispiel auf der Route 5 auf euch. Verlasst das Pokémon Center und lauft dann nach links. Ihr nehmt die nächste Abzweigung erneut nach links, die einen Abhang hinunterführt. In den nachfolgenden Grasgebieten wartet dann ein Porenta auf euch, wie ihr hier sehen könnt:

Zudem findet ihr Galar-Porenta im Spiegel des Giganten, was ein Teil der Naturzone darstellt. Auch hier lohnt sich die Suche!

Wer Lauchzelot (Sirfetch'd) will, muss leiden ...

Um Porenta in Lauchzelot zu entwickeln, müsst ihr ein wenig mehr tun, als es lediglich aufzuleveln. Ein spezifisches Item ist ebenfalls keine Lösung. Also was tun?

Viel mehr müsst ihr eine sehr spezifische Aufgabe lösen. Während eines Kampfes muss euer Porenta drei kritische Treffer einstecken. Wohlbemerkt während eines einzigen Pokémon-Kampfes! Bereitet euch also gut auf den Kampf vor. Nachfolgend solltet ihr noch einige wichtige Details beachten:

Euer Porenta sollte einen Lauch halten, denn ihr haltet so bei kritischen Treffern mehr aus. Finde einen Pokémon-Trainer, der so viele Pokémon wie möglich bei sich trägt, damit der Kampf schön lang geht. Kämpfe gegen Pokémon mit demselben oder ähnlichen Level.

Wenn ihr dies beachtet habt und der Kampf vorüber ist, entwickelt sich euer Porenta zu einem Lauchzelot weiter. Wir wünschen viel Erfolg bei dem Versuch. Es könnte eine Weile dauern, doch das neue Pokémon ist die Mühe sicherlich wert! Mehr zu den Vorteilen der einzelnen Editionen erfahrt ihr hier in der Zusammenfassung:

