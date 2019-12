Pokémon Schwert und Schild - Guide-Hub: Alle Tipps, Tricks, Hilfen und Lösungen in der Übersicht

Damit ihr bei „Pokémon Schwert und Schild“ nicht den Überblick verliert, haben wir euch in diesem Artikel die wichtigsten Guides, Tipps, Tricks und Artikel aufgelistet.

Entwickler Game Freak hat Pokémon Schwert und Schild für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die internationalen Wertungen fallen durchweg sehr positiv aus.

Unseren Test zu „Pokémon Schwert und Schild“ findet ihr hier:

Tipps und Tricks zu Pokémon Schwert und Schild

Damit euch der Einstieg möglichst gut gelingt, haben wir euch die wichtigsten Tipps und Tricks und Hilfen rund um „Pokémon Schwert und Schild“ übersichtlich zusammengefasst.

Wir stellen euch in unseren Guides zum Beispiel die drei Start-Pokémon und ihre Entwicklungen vor, verraten wie ihr Glumanda erhaltet und was ihr über das erste Online-Turnier wissen müsst.

Unserer Bildergalerie zu Schwert und Schild

Wir begleiten euch in unserer umfangreichen Komplettlösung durch die Kampagne, verraten euch, wo ihr versteckte Items findet, wo sich seltene Pokémon fangen lassen und wie die Dyna-Raids funktionieren:

Alle Arenaleiter besiegen

In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr den Arena-Leiter von Turffield, Yarro, besiegt und euch den Pflanzen-Orden schnappt.

In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr die Arenaleiterin von Keelton, Kate, besiegt und euch den Wasser-Orden schnappt.

Dieser kurze Guide dient dazu, euch dabei zu helfen, Arenaleiter Kabu zu besiegen und den Feuer-Orden zu erringen. Zusätzlich findet ihr hier den Lösungsweg für die Arena-Mission in Engine City.

In „Pokémon Schild“ bekommt ihr es in dem Städtchen Passbeck mit Arenaleiter Nio zu tun. Wie ihr ihn und seine Geister-Pokémon besiegt, erklären wir euch in diesem Guide.

Ausschließlich in „Pokémon Schwert“ fordert ihr in Passbeck die Arenaleiterin Saida aus. Sie schickt Kampf-Pokémon ins Match.

In „Pokémon Schild“ bekommt ihr es in dem Ort Fairballey mit Arenaleiterin Papella zu tun. Wie ihr sie und ihre Pokémon besiegt, erklären wir euch in diesem Guide.

Ihr wollt euch den Eis-Orden schnappen? Dann müssen Besitzer der Schild-Edition erst die Arenaleiterin Mel und ihre Eis-Pokémon besiegen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr das am Besten bewerkstelligt und wie ihr die Arena-Mission absolviert.

Spieler von „Pokémon Schwert“ erkämpfen sich in Circhester den Gesteins-Orden. In diesem Guide geben wir euch einige Tipps, wie ihr euch gegen Arenaleiter Mac und seinen Gestein-Pokémon behaupten könnt.

Sobald ihr Spikeford erreicht habt, könnt ihr endlich gegen Arenaleiter Nezz antreten und versuchen, euch den Unlicht-Orden zu schnappen. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr das am Besten anstellt.

In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr die Arena-Mission in Claw City bewältigt, Arenaleiter Roy besiegt und euch schließlich den Drachen-Orden schnappt.

In diesem Guide verraten wir euch ausführlich, wie ihr das Vorturnier in Score City für euch entscheiden könnt. Hier findet ihr Tipps zu allen Gegnern und ihren Pokémon und praktische Taktiken für die Kämpfe.

Guides zu Pokémon Schwert und Schild

In diesem Guide klären wir euch darüber auf, wie ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ Pokémon mit vielen perfekten IVs fangen könnt und wie es sogar möglich ist, IVs gezielt durch Zucht weiterzuverben.

Galagladi erweist sich als sehr nützlich, wenn ihr andere Pokémon fangen wollt. Wir erklären euch, warum es dafür das perfekte Taschenmonster ist.

Das kleine Pokémon Rotom kann seine Form und seinen Typen mittels verschiedener Haushaltsgegenstände ändern. Wir sagen euch, wo sich Rotom in „Pokémon Schwert und Schild“ fangen lässt und wo ihr den Rotom-Katalog für den Formwechsel erhaltet.

Das Apfel-Pokémon Knapfel besitzt zwei Entwicklungszweige. Ihr könnt es zu Drapfel oder Schlapfel weiterentwickeln lassen. Dafür werden aber bestimmte Gegenstände gebraucht. Wir zeigen euch, welche Items ihr benötigt und wo ihr sie erhaltet.

Kompetitive Spieler sind besonders an guten EV- und IV-Werten ihrer Pokémon interessiert. Wir sagen euch, wie sie sich in „Pokémon Schwert und Schild“ einsehen lassen, damit ihr das Beste aus den Taschenmonsters herausholen könnt.

Viele Pokémon in der Naturzone tauchen nur bei bestimmten Wetterbedingungen auf. Mit einem kleinen Trick könnt ihr das Wetter ganz schnell ändern. Dann müsst ihr nicht lange warten, bis ihr das gesuchte Pokémon antreffen könnt.

EV-Training ist essentiell, um eure Pokémon fit für kompetitive Kämpfe zu machen oder euch im Kampfturm zu behaupten. Ein Pokémon mit EV-Training ist deutlich stärker als ein anderes Pokémon der gleichen Art und auf dem gleichen Level. Dabei lassen sich EVs auf verschiedene Weisen verdienen. Wir stellen sie euch vor.

Nachdem ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ Champ der Galar-Region geworden seid, wird der Rose-Tower zum Kampfturm umfunktioniert, wo ihr gegen viele starke Trainer antreten und unglaubliche Preise gewinnen könnt.

Ihr seid Champ in „Pokémon Schwert und Schild“ geworden und denkt, jetzt ist das Spiel zuende? Falsch gedacht. Euch erwartet noch einiges in Galar. Unter anderem könnt ihr eine spezielle Endgame-Story rund um Zacian und Zamazenta erleben, euch im Kampfturm behaupten und noch mehr.

In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr die Arenaleiter im Finalturnier besiegen könnt und euch damit das Recht verdient, Champ Delion herauszufordern.

In diesem Guide erklären wir euch ganz genau, wie ihr Delion im Finale besiegen könnt und selbst zum Champ der Galar-Region werdet.

Nach dem Abschließen der Hauptstory könnt ihr ein besonderes, legendäres Pokémon geschenkt erhalten: Typ:Null.

In unserem Guide zu „Pokémon Schwert und Schild“ erfahrt ihr, welchen Weg ihr bestreiten müsst, um die Legendären Pokémon Zamazenta und Zacian zu erhalten.

In diesem kurzen Guide verraten wir euch, was euch die Zutraulichkeit von Pokémon nützt, wie ihr sie erhöhen sowie senken könnt und woran ihr überhaupt erkennt, wie gern euch ein bestimmtes Pokémon hat.

Ihr sucht nach bestimmten Typen, um euer Pokémon-Team zu ergänzen? In diesem Guide findet ihr die stärksten Vertreter für jeden Typ, den es in „Pokémon Schwert und Schild“ zu finden gibt.

Manche Pokémon entwickeln sich nur mithilfe eines Evolutionssteins. Wir sagen euch, welche Taschenmonster dazu gehören und wo ihr die begehrten Steine finden könnt.

Ihr sucht ein Ditto oder wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt? Wir haben alle Fragen zum Ditto geklärt und zeigen euch, wie sehr es euch bei der Shiny-Suche hilft!

Ihr wisst nicht, wie ihr Makabaja zu Oghnatoll entwickeln könnt? Zugegeben, die Methode ist schon sehr speziell. Wir klären euch auf!

Nicht alle Pikachu, Evoli und Mauzi in „Pokémon Schwert und Schild“ können eine Gigadynamaximierung durchführen. Ihr benötigt besondere Exemplare, die über spezielle Wege erhältlich sind. Wir verraten euch, wie ihr sie ergattern könnt.

Es gibt einige Methoden, die euch helfen, ein Shiny-Pokémon in „Pokémon Schwert und Schild“ zu finden. Wir stellen sie euch vor.

Hier haben wir euch alle Gigadynamax-Pokémon aufgelistet.

Hier haben wir euch alle Fundorte der 81 neuen Pokémon der 8. Generation aufgelistet.

Um das Lauchzelot aus der Vorstufe Porenta zu entwickeln, müsst ihr ein paar Dinge beachten, die wir euch in unserem Guide verraten.

Ein neues Pokémon aus „Pokémon Schwert und Schild“ verspeist neben Fisch außerdem mit großer Freude Pikachu. Wir erklären, was es mit diesem Taschenmonster auf sich hat.

Wir verraten euch in unserem Guide die genaue Vorgehensweise wie ihr die Evoli-Entwicklung beeinflussen könnt.

In dieser Liste haben wir euch alle 400 Pokémon aufgelistet, die bislang in „Pokémon Schwert und Schild“ enthalten sind.

Gewisse Pokémon könnt ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ nicht als Shiny bekommen: Nämlich die Starter und die Cover-Legis. Sie besitzen einen sogenannten „Shiny-Lock“.

In „Pokémon Schwert und Schild“ könnt ihr ein Glumanda erhalten. Wo es den beliebten Feuer-Starter zu fangen gibt, verraten wir euch in dieser Lösung.

Mit einer ambitionierten Challenge an sich selbst hat Youtuber PokeTips mit einem einzigen Karpador den finalen Boss von „Pokémon Schwert & Schild“ besiegt.

In „Pokémon Schwert & Schild“ wurde ein bizarrer Glitch entdeckt, durch den ihr bereits entwickelte Pokémon aus einem Ei schlüpfen lassen könnt. So lässt sich zum Beispiel direkt ein Glutexo ausbrüten. Der ist jedoch trotzdem auf Level 1.

Bestimmten Gigadynamax-Pokémon könnt ihr zum Release der neuen Editionen häufiger begegnen. Wir geben euch alle Infos.

Mittlerweile ist die Spielzeit von „Pokémon Schwert und Schild“ bekannt. Doch abseit der Geschichte gibt es noch unzählige Aktivitäten, die die Spieler sogar nachhaltig unterhalten sollen.

Falls ihr dachtet, es gibt keinen Kaufgrund für „Pokémon Schild“, habt ihr euch geirrt. Die Edition bietet ein sagenumwobenes Wikinger-Geheimnis, das wohl besser unentdeckt geblieben wäre.

Ihr wollt PokéDollar farmen, wisst aber nicht, was ihr dafür tun müsst? Wir verraten euch alle Orte, wo ihr schnelles Geld machen könnt. Um reich zu werden, schaut hier vorbei:

Was bringt eigentlich das Kochen? Wir haben uns das neue Feature angesehen und ermittelt, welche Rezepte es gibt. So zaubert ihr das beste Curry!

Campen in „Pokémon Schwert und Schild“? Das geht! Ein weiteres neues Feature lässt euch ein Zelt aufschlagen, sodass ihr Zeit mit euren Pokémon verbringen könnt.

Ab wann könnt ihr in „Pokemon Schwert und Schild“ mit anderen Spielern tauschen und kämpfen? Und wie könnt ihr einen Tausch oder Kampf starten?

Ihr könnt das seltene Pokémon Mew in „Pokémon Schwert und Schild“ bekommen. Allerdings ist es nicht im Spiel selbst fangbar.

Wir werden diese Übersichtsseite regelmäßig durch neue Guides, News und Artikel erweitern, damit ihr jederzeit die perfekte Anlaufstelle rund um „Pokémon Schwert und Schild“ habt.