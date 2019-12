Pokémon Schwert und Schild - Guide: Alle Belohnungen im Kampfturm und wie ihr sie erhaltet

Nachdem ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ Champ der Galar-Region geworden seid, wird der Rose-Tower zum Kampfturm umfunktioniert, wo ihr gegen viele starke Trainer antreten und unglaubliche Preise gewinnen könnt.

Ihr könnt im Kampfturm in Pokémon Schwert und Schild nicht nur Delions seltene Ligakarte erhalten, sondern auch die überaus wichtige Richter-Funktion und sogenannte GP, mit denen ihr spezielle Items kaufen könnt, die es euch erlauben, eure Pokémon noch effizienter und spezialisierter zu trainieren.

Grundregeln für den Kampf im Kampfturm

Es gibt einige Regeln für das Kämpfen im Kampfturm, die wir euch folgend kurz erklären möchten. Sollten die Erfolge ausbleiben, könnt ihr euch die Sache etwas einfacher machen, indem ihr mit dem Burschen in der grünen Jacke sprecht und euch eines seiner Leihteams ausborgt, die für Kämpfe in dieser Umgebung ideal trainiert sind. Schaut euch die Zusammenstellung und Fähigkeiten genau an, damit ihr ein paar Kniffe bei eurem eigenen Team anwenden könnt.

Pokémon Schwert und Schild Guide-Hub: Alle Tipps, Tricks und Lösungen in der Übersicht

Ihr könnt zwischen Einzel- und Doppelkämpfen wählen. Die Erfolge die ihr dort erzielt werden voneinander getrennt.

In Einzelkämpfen könnt ihr maximal drei Pokémon einsetzen, in Doppelkämpfen maximal Vier.

Ihr könnt die Reihenfolge und Aufstellung eures Teams nicht mehr ändern, bis ihr in die Lobby zurückgekehrt seid.

Ihr könnt Pokémon aus eurem regulären Team, aus eurem Kampfteam und aus einem Leihteam wählen.

Nach jedem Kampf werden die KP, AP und getragenen Items eures Teams wieder hergestellt.

Alle Pokémon im Kampfturm sind auf Level 50. Stellt ihr Pokémon mit einem höheren Level auf, wird deren Level auf 50 zurückgesetzt.

Belohnungen im Kampfturm

Es gibt insgesamt fünf Ränge im Kampfturm: Anfänger (1 – 3), Pokéball (4 – 6), Superball (7 – 9), Hyperball und Meisterball. Ihr erhaltet Belohnungen für einzelne Siege, für hintereinander gewonnene Kämpfe und für das Erreichen eines neuen Rangs. Belohnungen für Folgesiege ändern sich nach insgesamt 200 gewonnen Kämpfen und wiederholen sich alle 100 weitere Siege. Folgend eine Liste mit allen Items, die ihr durch Siegketten erhalten könnt.

10 Siege – AP-Plus

20 Siege – Zufälliges Minze-Item

30 Siege – Silberkronkorken

40 Siege – AP-Top

50 Siege – Goldkronkorken

100 Siege – Lansatbeere

200 Siege – Krambobeere

Pokémon Schwert und Schild Die Besten ihrer Art: Pokémon-Empfehlungen für jeden Typ

210, 310, 410… Siege – Zufälliges Minze-Item

220, 320, 420… Siege – AP-Top

230, 330, 430… Siege – Silberkronkorken

240, 340, 440… Siege – Fähigk.-Kapsel

250, 350, 450… Siege – Lansatbeere

275, 375, 475… Siege – Goldkronkorken

300, 400, 500… Siege – Krambobeere

Sobald ihr die Pokéball-Klasse erreicht habt, erhaltet ihr zur Belohnung Delions seltene Ligakarte, Musikauswahl im Kampfturm und die Richter-Funktion. Letztere ist eine Option, die das Wachstumspotenzial der Statuswerte eines Pokémon beurteilen kann und daher für alle Trainer, die hoch hinaus wollen, sehr nützlich ist. Für das Erreichen der Meisterball-Klasse erhaltet ihr die Kampfturm-Uniform und wenn ihr Delion in der Meisterball-Klasse besiegt erhaltet ihr das Turmmeisterband.

Pokémon Schwert und Schild Guide: Zutraulichkeit - Was sie euch bringt, wie ihr sie senken und erhöhen könnt

Rang 2 – Sonderbonbon, 3 GP

Rang 3 – Sonderbonbon, 3 GP

Rang 4 – Sonderbonbon (2x), zufälliges Minze-Item, Silberkronkorken , 5 GP

Rang 5 – Sonderbonbon (2x), zufälliges Minze-Item, 5 GP

Rang 6 – Sonderbonbon (2x), zufälliges Minze-Item, 5 GP

Rang 7 – Sonderbonbon (3x), zufälliges Minze-Item, Silberkronkorken, 10 GP

Rang 8 – Sonderbonbon (3x), zufälliges Minze-Item, 10 GP

Rang 9 - Sonderbonbon (3x), zufälliges Minze-Item, 10 GP

Rang 10 – Sonderbonbon (5x), zufälliges Minze-Item, Silberkronkorken (2x), Fähigk.-Kapsel, 20 GP

Rang MAX – Sonderbonbon (10x), zufälliges Minze-Item, Silberkronkorken (3x), Fähigk.-Kapsel, Goldkronkorken, 50 GP

Vergesst nicht, dass ihr die Belohnungen für das Erreichen eines neuen Rangs zweimal erhalten könnt. Einmal im Einzel- und einmal im Doppelkampf.