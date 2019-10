Pokémon Schwert und Schild - Größe der Naturzone lässt sich mit Regionen in Zelda: Breath of the Wild vergleichen

Wie groß ist die Naturzone? Ein Mitarbeiter der The Pokémon Company vergleicht das Gebiet aus „Pokémon Schwert und Schild“ nun mit Hyrule aus „Zelda: Breath of the Wild“.

Eine vollständige Karte der Naturzone aus Pokémon Schwert und Schild haben wir bereits gesehen. Doch wie groß ist dieses freiläufige Gebiet in Galar nun eigentlich? Jetzt gibt es einen interessanten Vergleich.

Pokémon Schwert und Schild Karte gewährt uns Einblick in die Größe der Naturzone

Wie groß ist die Naturzone?

Die Naturzone ist eine neue Art von Gebiet in den „Pokémon“-Spielen. Ihr durchstreift eine kleine Open-World, in der die Pokémon sichtbar herumlaufen und ihr volle Kontrolle über die Kamera habt. Diverse Events wie Dyna-Raids sollen zudem für Abwechslung sorgen. Wie nun enthüllt wird, soll die Naturzone sogar recht groß sein.

Im Gespräch mit Metro ließ ein Mitarbeiter von The Pokémon Company verlauten, dass sich die Größe der Naturzone mit den Regionen in Zelda: Breath oft he Wild vergleichen lässt. Wie ihr sicher wisst, ist Hyrule in dem beliebten Zelda-Abenteuer in unterschiedliche Areale unterteilt, die es zu erkunden gilt.

Pokémon Schwert und Schild Ihr könnt die Naturzone bald via Web-App erkunden

Genauer gesagt, soll die Größe der Naturzone zwei solchen Arealen aus „Zelda: Breath of the Wild“ entsprechen. Das ist schon eine nicht zu unterschätzende Größenordnung.

Da die Areale in dem Zelda-Abenteuer natürlich alle unterschiedlich groß sind, lässt diese Größenangabe viel Interpretationsspielraum zu. Mindestens genauso wichtig wie die Größe des Gebietes ist zudem, was Entwickler Game Freak inhaltlich daraus macht. Das können wir ab dem 15. November 2019 herausfinden, wenn „Pokémon Schwert und Schild“ erscheinen.