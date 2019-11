Pokémon Schwert und Schild - Gigadynamax-Pokémon: Erhöhte Chance auf Begegnungen zum Launch

© The Pokémon Company

Bestimmten Gigadynamax-Pokémon könnt ihr zum Release der neuen Editionen häufiger begegnen. Wir geben euch alle Infos.

The Pokémon Company hat bereits einige Pokémon enthüllt, die durch die Gigadynamaximierung eine neue (und vor allem riesige) Form erlangen können. Zu Release von Pokémon Schwert und Schild werden einige dieser Pokémon mit erhöhter Wahrscheinlichkeit vorkommen.

Bestimmte Gigadynamax-Pokémon tauchen häufiger in Dyna-Raids auf

Antreffen könnt ihr diese wilden Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon in den Dyna-Raids, die in der Naturzone stattfinden. In der Regel trefft ihr dabei auf Dynamax-Pokémon. Wenn ihr aber Glück habt, tritt der seltene Fall ein, dass stattdessen ein Gigadynamax-Pokémon auftaucht.

Smettbo, Kamalm und Krarmor

Von Freitag, den 15. November 2019 bis Anfang Januar 2020 begegnet ihr in Dyna-Raids mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Gigadynamax-Smettbo. Spieler von „Pokémon Schwert“ können im selben Zeitraum zudem häufiger auf Gigadynamax-Kamalm treffen, wohingegen „Pokémon Schild“-Spieler vermehrt gegen Gigadynamax-Krarmor kämpfen können.

Stellt sicher, dass ihr über eine aktive Internetverbindung verfügt, sonst könnt ihr nicht an Dyna-Raids teilnehmen.