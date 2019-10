Pokémon Schwert und Schild - Galar-Ponita erscheint exklusiv für die Schild-Edition

Soeben wurde von The Pokémon Company bestätigt, dass es sich beim kürzlich entdeckten Einhorn-Pokémon um Galar-Ponita handelt. Zudem wurden neue Informationen zum neuen Pokémon enthüllt: Es ist vom Typ Psycho und wird exklusiv in „Pokémon Schild“ auffindbar sein.

Während des 24-Stunden-Livestreams, der Einblicke in den Wirrschein-Wald von Pokémon Schwert und Schild gab, konnten Fans ein neues, mysteriöses Pokémon erspähen. Wie nun offiziell von The Pokémon Company bekannt gegeben wird, handelt es sich dabei um Galar-Ponita. Also eine besondere Form des seit der 1. Generation bekannten Feuerpferdes Ponita, das aber nur in der Galar-Region auftreten wird.

Die offizielle Ankündigung wird mit weiteren Details zur Galar-Form von Ponita begleitet. So ist es vom Typ Psycho und wird exklusiv in „Pokémon Schild“ zu finden sein. Damit ist es das nächste versionsspezifische Pokémon, das für die neuen Editionen enthüllt wurde. Vor einigen Woche erst wurde Lauchzelot vorgestellt, das dagegen exklusiv in „Pokémon Schwert“ auftauchen wird.

Galar-Ponita

Kategorie: Einhorn-Pokémon

Einhorn-Pokémon Typ: Psycho

Psycho Größe: 0,8m

0,8m Gewicht: 24,0 Kg

24,0 Kg Fähigkeit: Angsthase/Pastellhülle

© The Pokémon Company

Offizielle Beschreibung: Galar-Ponita gibt es schon seit längst vergangenen Zeiten in einem bestimmten Wald der Galar-Region. Es heißt, sie seien über Generationen hinweg der gewaltigen Lebensenergie des Waldes ausgesetzt gewesen und hätten aus diesem Grund in Galar diese einzigartige Gestalt angenommen.

Galar-Ponita kann die Lebensenergie aus der Luft um es herum absorbieren und in seiner Mähne speichern. Herrscht um es herum ein hohes Energieaufkommen, wird seine Mähne offenbar noch farbenprächtiger und gibt sogar einen glitzernden Schimmer ab.