Pokémon Schwert und Schild - Fokus liegt mehr auf Handheld der Nintendo Switch, für Neueinsteiger geeignet

Wie Pokémon „Let's Go Pikachu & Evoli“ wird „Pokémon Schwert & Schild“ auf dem Fernseher im TV-Modus und unterwegs im Handheld-Modus spielbar sein. Doch die Entwickler möchten den Fokus auf den Handheld legen.

Die Pokémon-Fans können es kaum noch erwarten, die 8. Generation steht in den Startlöchern und bringt zahlreiche neue Pokémon wie die drei neuen Starter-Pokémon mit sich. Pokémon Schwert & Schild kann dabei ähnlich wie Let's Go Pikachu & Evoli in den unterschiedlichen Modi der Nintendo Switch gespielt werden.

Favorisierter Modus und Neueinsteiger-Freundlichkeit

So hat Nintendo bestätigt, dass ihr die niedlichen Monster unterwegs fangen und trainieren könnt, während ihr den neuesten Ableger dank TV-Station auch vollwertig in der heimischen Wärme vor dem Fernseher genießen könnt. Der TV-Modus sei laut Nintendo allerdings eher sekundär.

Der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat innerhalb eines aktuellen Geschäftsberichtes verlauten lassen, das der Fokus eher in Richtung Handheld-Modus ginge. Im Detail handelt es sich um den Finanzbericht aus dem Fiskaljahr 2019, das am 1. April 2019 ein Ende fand. Furukawa meint:

„Pokémon: Let's Go Pikachu & Evoli, die im November des letzen Jahres erschienen sind, wurden entworfen, um den Spaß der Nintendo Switch im TV-Modus herauszustellen. Beispielsweise durch das Schwingen mit dem Controller vor dem Bildschirm, um Pokémon einzufangen. [...] Pokémon Schwert & Schild werden entwickelt, um den Spaß der Nintendo Switch im Handheld-Modus zu untermauern.“

Und falls ihr euch gefragt habt, ob der Titel auch etwas für Neueinsteiger sei, dann gibt Furukawa nun eine klare Antwort. Neueinsteiger in die Spielereihe müssen nicht die vorherigen Teile gespielt haben, um in den neuen Pokémon-Ableger zu finden. Wenn ihr „Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli“ gespielt habt, reicht das völlig aus. Dann werdet ihr „Pokémon Schwert & Schild“ ebenfalls ohne Probleme spielen können!

