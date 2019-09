Pokémon Schwert und Schild - Die Fans feiern Lauchzelot

Gestern wurde das neue Pokémon Lauchzelot offiziell enthüllt und die weiße Wildente mit der Lauchstange hat schon jetzt viele Fans. Zahlreiche coole Kunstwerke wurden bereits von der Community erstellt.

Gestern enthüllte The Pokémon Company mit Lauchzelot ein brandneues Pokémon, das nur in Pokémon Schwert auftreten wird. Die Wildente kämpft mit einer Lauchstangen-Lanze und ist die Weiterentwicklung von Porenta.

Pokémon Schwert und Schild Neues Pokémon Lauchzelot offiziell vorgestellt, erscheint exklusiv in Pokémon Schwert

Die Wildente mit dem Lauch

Alle Informationen zu Lauchzelot findet ihr in der Enthüllungs-News.

Bei den Fans kommt das neue Pokémon schon jetzt gut an und es werden zahlreiche coole Artworks zu Lauchzelot geteilt. Wir haben die Besten dieser Kunsterwerke für euch zusammengestellt.

wanted to do something for sirfetchd in between work :''') ok back to commissions pic.twitter.com/Hqs387KOtT — 🦠🦠🦠 (@calmeremerald) 18. September 2019

And all four of the #Sirfetchd all together... #PokemonSwordandShield



Man, I'm so ready for this game. pic.twitter.com/W7MEK0IN8I — katieyeet 🦜 (@kyu_art) 19. September 2019

And all four of the #Sirfetchd all together... #PokemonSwordandShield

Die Fans feiern das neue Pokémon

Das Pokémon kommt bei den Fans ziemlich gut an. Selbst ein Sketch von Comedian Martina Hill wird für ein Lauchzelot-Meme genutzt. Seht selbst:

die weiterentwicklung von porenta heißt LAUCHZELOT und das ist das beste, was ich je im leben gesehen habe pic.twitter.com/SdcCIb8UXa — wladi ⭐️ (@Schlumpfkanone) 18. September 2019