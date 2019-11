Pokémon Schwert und Schild - Fanlieblinge Schiggy, Bisasam und 33 weitere Pokémon im Spielcode entdeckt

Anfang des Monats sind im Internet verschiedene Leaks zu Pokémon Schwert und Schild veröffentlicht worden. Die Infos stammen aus dem offiziellen Guide zum Spiel und enthalten die neuen Gigadynamax-Formen und unter anderem die neuen Starter-Pokémon der 8. Generation.

Außerdem soll der Pokédex bei Schwert und Schild nur aus insgesamt 400 Pokémon bestehen, weshalb zahlreiche Lieblinsmonster der Fans wohl nicht dabei sein werden. Verzichten müssten Spieler unter anderem auf die beiden Starter der ersten Generation Bisasam und Schiggy.

Pokémon Schwert und Schild Deutsche Liste aller 400 bislang bekannten Pokémon

Beyond the known count in the Galar Dex, there are 35 other species that have stats and models (which explains Melmetal sprite). Kanto & Alola starters, and some legendaries. 435 species available in total! https://t.co/JYOQhbktCE