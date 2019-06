Pokémon Schwert und Schild - Es wird Dyna-Raids gegen riesige Pokémon geben, Naturzone vorgestellt

In „Pokémon Schwert und Schild“ werdet ihr die Naturzone erkunden können, die einige spezielle Neuerungen bereithält. Eine davon bezieht sich auf die Dyna-Raids, bei denen ihr gegen riesige Pokémon kämpft.

In Pokémon Schwert und Schild werden neue Features vorkommen, die es zuvor noch nie in den Hauptspielen gab. So wurden im Rahmen der heutigen Direct die Naturzone und Dyna-Raids vorgestellt.

Gigantische Pokémon bei Dyna-Raids

Die Naturzone ist eine weitläufige Fläche in der Galar-Region. Die unberührte Landschaft ist zwsichen den Städten der Region gelegen. Ihr könnt dort eine Vielzahl von Pokémon antreffen, deren Vorkommen je nach Wetter und genauem Aufenthaltsort variiert. So soll es „immer etwas Neues zu sehen geben“, wie The Pokémon Company offiziell mitteilt. In der Naturzone werdet ihr die Kamera frei steuern können und die Pokémon auf der Oberwelt sehen, so wie bereits in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli!.

In der Naturzone begegnet ihr einer neuen Kampfart: den Dyna Raids. Bis zu vier Spieler können sich dabei zusammenschließen, um gemeinsam gegen ein wildes Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Solltet ihr das riesige Pokémon besiegen, ergibt sich die Chance, es zu fangen. Im Gegensatz zu euren eigenen Pokémon bleiben die Dynamax-Pokémon in den Raids den kompletten Kampf über dynamiximiert und besitzt andere einzigartige Kräfte. In dem Kampf bei einem Dynamax-Raid kann nur einer der Spiel sein eigenes Pokémon dynamaximieren. Es gibt einige Pokémon, die sich auschließlich in den Dynamax-Raids fangen lassen.

Sollten keine drei Mitspieler für die Teilnahme an Dyna-Raids zur Verfügung stehen, werden der Gruppe automatisch computergesteuerte Trainer hinzugefügt, um dem Spieler im Kampf gegen das wilde Dynamax-Pokémon zu helfen.