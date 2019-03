Pokémon Schwert und Schild - Erste Arenen gesichtet, das sind die Typen

In der Galar-Region dürfen wir erneut in verschiedenen Arenen um den Erhalt eines Ordens kämpfen. Wer sich den offiziellen Trailer und das Artwork genauer anschaut, kann bereits einige der Arenen entdecken.

Trainer werden in Pokémon Schwert und Schild einmal mehr durch die gesamte Region reisen müssen, um alle acht Orden zu sammeln. Die Galar-Region bietet euch deshalb in einer Vielzahl an Orten die Möglichkeit, in einen direkten Wettkampf mit dem hiesigen Arenaleiter zu gelangen.

Auch wenn es noch keine offiziellen Informationen zu den Arenen gibt, können diese im offiziellen Trailer und dem Artwork zur Galar-Region bereits entdeckt werden. Sogar die verschiedenen Typen lassen sich zuordnen!

Die Pflanzen-Arena

Auf dem Land kämpft man natürlich womit? Richtig, mit der Natur und somit mit Pflanzen-Pokémon. Glücklicherweise taucht genau diese Arena schon relativ früh auf und das Pflanzen-Symbol kann man nun wirklich nicht übersehen!

Die Wasser-Arena

Zugegeben, wir wissen noch nicht wirklich, ob es sich wirklich um eine Wasser-Arena handelt. Aber angesichts des blauen Emblems und der unmittelbaren Position am Meer wäre etwas anderes schwer denkbar.

Die Stahl-Arena

Inmitten verschneiter Berge dürfte man annehmen, dass uns in dieser kalten Stadt eine Eis-Arena erwartet. Das graue Symbol über der Arena deutet jedoch eher auf einen Stahl-Typen hin.

Die Gestein-Arena

Inmitten brauner Berge befindet sich auf braunem Felsen eine Arena mit braunem Symbol. Nun, das dürfte jetzt niemanden überraschen, es handelt sich wahrscheinlich um eine Gestein-Arena.

Die Gift-Arena

Düstere Wälder und toxische Pilze laden förmlich in die Gift-Arena ein. Umringt von dichtem Forst freuen wir uns schon sehr darauf, diesem für Arenaleiter sehr untypischen Typen zu bekämpfen.

Die unbekannte Arena

Oder ist es sogar die Pokémon-Liga? In der stark nach London aussehenden Stadt fällt diese Arena direkt auf. Allerdings sind auf dem Emblem gleich zwei Farben zu sehen, nämlich Rot und Blau. Einem festem Typen können wir sie also nicht zuordnen.

Selbst wenn es sich um eine Arena handeln sollte, würden uns zwei weitere Arenen fehlen, die wir bislang nicht entdecken konnten. Möglicherweise befinden sie sich in einem besonderen Gebäude in den Großstädten und sehen nicht gerade wie ein Stadion aus.

